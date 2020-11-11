Семья зачинщицы смертельного конфликта в чате скрывается от соседей

После смерти Романа Гребенюка Ануш Мелконян с семьей скрывается от людей. Фото: соцсети, Первый канал

После того, как трагическая история убийства волгоградца Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате вызвала большой общественный резонанс, зачинщица конфликта скрывается от людей. Сестра арестованного Арсена Мелконяна с семьей скрывается даже от соседей и больше не живет дома.

- Мне непонятно, почему они сейчас прячутся по области где-то и почему их не привлекают тоже к делу, - рассказал «КП-Волгоград» отец погибшего волгоградца Юрий Гребенюк.

До этого Анна (она же Ануш) Мелконян с экрана федерального телевидения говорила, что чувствует себя жертвой и опасается за свою жизнь. Вот уже несколько дней ее семья не появляется дома.

Тем временем, в Волгограде продолжается следствие по делу смертельной драки в банке. Напомним, конфликт в родительском чате 6 «Б» произошел из-за пустяка 23 октября. Роман Гребенюк и Анна Мелконян сначала устроили перепалку в переписке. Затем Анна пожаловалась мужу и брату. Шесть часов телефон риелтора разрывался от звонков с угрозами. А вечером Арсен Мелконян пришел в банк, где у Романа была сделка, и уже без разговоров нанес ему несколько ударов по голове. Спустя неделю отец 12-летней девочки умер в больнице. Его убийца пробудет в СИЗО минимум до 24 декабря.

- Арсена они в банк привели для расправы. Сами стояли сбоку, смотрели – Ануш и Арман, - считает отец убитого Романа Гребенюка.

Романа Гребенюка похоронили 4 ноября. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но женщина и ее муж в качестве обвиняемых по делу не проходят. Родственники и коллеги Романа Гребенюка боятся, что виновные уйдут от ответственности и пишут петиции на имя генпрокурора России. Дело о смерти из-за конфликта в чате уже взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

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