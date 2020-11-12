Театры Волгограда покажут премьеры после полугода простоя

"Гроза". Фото: НЭТ

Из-за пандемии коронавируса волгоградские театры были закрыты более полугода. За это время артисты успели сильно соскучиться по аплодисментам и подготовить множество премьер. В ноябре театры все же покажут их зрителям. Где-то уже открыли сезон, где-то первые спектакли пройдут только через неделю. Но билеты уже в продаже. Путеводитель КП-Волгоград подскажет, куда пойти и что посмотреть в Волгограде в середине ноября 2020.

Учтите, в маске и перчатках придется сидеть весь спектакль и соблюдать прочие антиковидные меры безопасности. Театральные залы будут заполнены лишь наполовину.

ТЕАТР КУКОЛ: «ПИКОВАЯ ДАМА»

Волгоградский театр кукол открыл сезон премьерой «Пиковой дамы» в постановке Карена Нерсисяна. Это красочная сценическая фантазия для взрослых, основанная на известном литературном шедевре. Мистический спектакль поставили в «смешанной» стилистике, здесь куклы взаимодействуют с актерами «живого плана», раскрывая тайны Старой графини, мечты Германа и Лизы. В следующий раз премьерный спектакль покажут только в декабре. А пока детвору ждут любимые добрые сказки. Спектакли будут только по выходным.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90 (касса), билеты онлайн - puppetvlg.ru. Билеты: от 200 руб.

«Доктор Айболит», 4+ - 14 декабря в 11.00.

«Котенок по имени Гав», 4+ - 15 декабря в 11.00.

Премьера! «Пиковая дама», 14+ - 1 декабря в 18.00.

В театре кукол - "Пиковая дама". Фото: Театр кукол

ЦАРИЦЫНСКАЯ ОПЕРА: «МОЦАРТ. БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

Артисты Царицынской оперы начали сезон на сцене московского театра «Новая опера», где проходил фестиваль «Видеть музыку». А 14 ноября состоится премьера в Волгограде. Откроет сезон оригинальная оперная постановка «Моцарт. Больше чем любовь» - это спектакль, где музыка просто и гармонично вплетена в историю жизни композитора. Проект задумали в период самоизоляции и с надеждой на лучшее, именно таким настроением и хотят поделиться со зрителем.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-94; 26-79-98; 8-988-007-88-30, билеты онлайн - tzaropera.ru. Билеты: от 300 руб.

Премьера! «Моцарт. Больше чем любовь», 6+ - 14 и 15 ноября в 17.00.

КАЗАЧИЙ ТЕАТР: «ТЕТКИ»

Для Казачьего театра открытие столь долгожданного сезона – повод для праздника. Поэтому и ноябрьские спектакли будут добрыми, яркими, любимыми. И, конечно, зрителей ждет море позитива и хеппи-энд. В первый уик-энд здесь решили показать сразу две комедии, а после будут премьеры - драма, комедия, и семейный спектакль.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru. Билеты: от 200 руб.

«Тетки», 16+ - 14 ноября в 17.00.

«Кошкин дом», 0+ - 15 ноября в 11.00.

«Невеста из Имеретии», 16+ - 15 ноября в 17.00.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

89-й театральный сезон в Музыкальном театре откроет 13 ноября гала-концерт «Когда мы влюблены». А следом зритель увидит фееричную «Женитьбу Бальзаминова». Мюзикл поставили по мотивам пьес Островского «Праздничный сон - до обеда» и «За чем пойдешь, то и найдешь».

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т.: (8442) 38-30-68, билеты онлайн - muzteatr-vlg.ru. Билеты от 300 руб.

«Когда мы влюблены», 12+ - 13 ноября в 18.30.

«Женитьба Бальзаминова», 12+ - 14, 15 ноября в 17.00. 20 ноября в 18.30.

Музыкальный театр откроет сезон концертом. Фото: Музыкальный театр

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР: «СКАНДАЛ»

Молодежный театр откроет XV театральный сезон через неделю. Зрителям покажут премьеру спектакля «Скандал» в постановке питерского режиссера Андрея Богданова по пьесе Джона Бойнтона Пристли «Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун». А декабре волгоградцев ждет еще одна премьера - «Моя парижанка» от Владимира Бондаренко.

Пока билеты можно приобрести только в кассе театра, чуть позже их начнут продавать и онлайн. И помните, зал будут заполнять лишь наполовину.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442)38-17-52, 8(995) 407-17-52, сайт - molod-theatre.ru. Билеты: от 390 руб.

Премьера! «Скандал», 14+ - 20 ноября в 19.00. 21 и 22 ноября в 18.00.

В Молодежном театре - "Скандал". Фото: ВМТ

ТЮЗ: «НАМ – 50 ЛЕТ»

Волгоградский театр юного зрителя в этом году отмечает полувековой юбилей. Праздничным концертом здесь и откроют новый сезон. А после зрителям представят самые яркие постановки для детей, молодежи и взрослых – настоящую золотую коллекцию театра.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, сайт tuz-volgograd.ru. Билеты: от 200 руб.

Юбилейный концерт «Нам – 50 лет», 12+ - 20 ноября в 18.30.

«Как выдать маму замуж», 16+ - 21 ноября в 17.00.

ТЮЗ открывает юбилейный сезон.

НЭТ: «ГРОЗА»

Новый экспериментальный театр тоже приглашает волгоградцев на премьеру. В зрительном зале разразится «Гроза» по пьесе Островского. Столкновение нового и старого уклада покажут в новом прочтении режиссера-постановщика Адгура Кове. История его Катерины – это рассказ о самопожертвовании, смелости и красоте.

НЭТ, ул. Мира, 5, т. Билеты онлайн - net-volgograd.ru. Билеты: от 100 руб.

Премьера! «Гроза», 14+ - 19 и 20 ноября в 19.00. 21 и 22 ноября в 18.00.