Зима близко: волгоградские гаишники советуют автомобилистам «переобуться»

Главное - не упустить момент и доехать до автосервиса без приключений, то есть до снегопадов и гололеда. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Опытные автомобилисты всегда знают, когда нужно вовремя «переобуться». Существует формальная дата – 15 ноября, но в Волгоградской области погодные условия отличаются от тех же южных регионов. Поэтому тут главное – не упустить момент и доехать до шиномонтажки без приключений, не попав в аварию на скользкой или заснеженной дороге.

ГИБДД СОВЕТУЕТ

Волгоградские госавтоинспекторы уже обращают внимание автомобилистов на то, что пора записываться в автосервисы. Да, сегодня сухо и солнечно, но днем и ночью температуры колеблются от плюса до минуса, в любой момент могут выпасть осадки и тогда утро для тех, кто еще катается на летней резине, будет вовсе недобрым.

- Подобные погодные условия могут спровоцировать рост ДТП, поскольку многие автомобилисты не заменили автошины с летним рисунком протектора на зимние и не перестроили свой стиль вождения в соответствии с погодой и временем года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. -При низких температурах летние шины теряют свои свойства, твердеют, что может серьезно увеличить тормозной путь или спровоцировать неуправляемый занос.

Зима через пару недель, лучше уже сегодня учитывать, что гололед и снегопад – вовсе не неожиданность, а вполне закономерное изменение погодных условий. Помимо смены шин, стоит обратить внимание на смену стиля вождения: всегда соблюдать безопасную дистанцию, тормозить перед «зебрами» и быть аккуратнее на путепроводах.

- ГИБДД Волгограда и области на постах и в местах несения службы предупреждают водителей о необходимости смены колес, вручая специальные памятки, - добавили в ведомстве.

КОГДА «ПЕРЕОБУВАТЬСЯ»?

Тут все зависит от погоды. Если в течение недели стабильно не выше 5-7 градусов по Цельсию – лучше записаться в автосервис.

- У нас сейчас каждый час по три машины по записи. Есть также живая очередь. Успеваем, обслуживаем всех, - говорит директор шиномонтажки «5 колесо» Игорь Башкатов. – Мы советуем выбрать время для смены шин в зависимости от того, где водители чаще ездят: кто-то ездит по городу, другие часто выезжают на областные трассы.

Эксперты в этом вопросе рекомендуют не экономить на резине. Если автомобилист предпочитает городскую езду, то лучше использовать фрикционные шины («липучку»). Тем, кто часто катается по магистралям за пределами Волгограда, лучше переобуваться в шипованную. Первым стоит посетить шиномонтажку уже сейчас – температура воздуха не поднимается выше 7 градусов, а вторым можно дождаться нуля.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Волгоградский ЦГМС прогнозирует гололедно-изморозевые явления 12 ноября. При этом возможен туман и небольшие осадки. Температура ночью местами опустится до -1...-6º и даже -11º, а днем будет не выше +1...+6º. Такая погода сохранится до конца недели.