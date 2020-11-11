Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 ноября: новый рекорд - 229 заболевших, более 6 тысяч в больницах

В больницы забирают только тяжелых пациентов, остальные проходят квест по поиску выписанных им лекарств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Волгограде и области не меняется уже который день. Цифры ковидной статистики словно подчинены определенной прогрессии. Каждый день заразившихся на пару больше, чем накануне. И никаких скачков. На сегодня Волгоградская область снова на 18-м месте в стране по приросту, лабораторно подтвердили диагноз 229 заболевшим коронавирусом жителям региона. Всего инфицированных с момента начала пандемии в регионе уже 22 тысячи 722 человека. И опять официально подтвердили две смерти ковидных пациентов - умерли мужчина и женщина из Волгограда. Всего же коронавирус и его осложнения унесли жизни 235 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 11 ноября 2020 года.

В больницы забирают только тяжелых пациентов, остальные проходят квест по поиску выписанных им лекарств. Несмотря на закупленные регионом бесплатные медикаменты для пожилых, волгоградцы вынуждены тратить тысячи рублей на таблетки и ампулы. В стационарах проходят лечение более шести тысяч человек с ковидом и пневмонией - 6128 взрослых и 52 ребенка. В реанимации врачи спасают жизнь 312 пациентов, на ИВЛ 112 волгоградцев. В новую инфекционку в Волжском поступили первые шесть человек.

Статистика. Яндекс.

По данным ИЦК, на сегодня закрыли больничные листки еще 379 переболевших коронавирусом волгоградцев. Всего же вылечились 20 тысяч 272 жителя региона (чуть меньше по данным оперштаба). Правда, в последнее время все чаще из ковидных госпиталей выписывают недолеченных больных, дальше ими занимаются врачи поликлиник.