Сбер приглашает присоединиться к Зеленому дню

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк.

Третий год подряд в праздничную дату 11 и 12 ноября пройдет «Зеленый день Сбербанка». В рамках этого проекта каждый желающий сможет воспользоваться специальными предложениями и скидками.

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Привлекательные предложения рассчитаны и на частных лиц, и на представителей корпоративного сектора (для них акция пройдет с 11 по 17 ноября), с учетом их потребностей и финансовых возможностей.

- Важно, чтобы каждый клиент вместе с выгодой от сотрудничества с нами получил еще и положительные эмоции, почувствовал себя частью нашей экосистемы – самого широкого спектра услуг, необходимого для комфортной жизни, - подчеркнул управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

Количество участников проекта «Зелёный день Сбербанка» с каждым годом растёт.

В 2020 году ожидается, что Зеленый день Сбера станет одной из самых массовых акций в России. В этом году спектр уникальных предложений существенно расширится, учитывая интенсивное развитие экосистемы Сбера, которая рамках проекта предложит всем желающим, воспользоваться выгодными скидками, а также оценить особенности «СберПрайм» – подписки, дающей скидки на услуги Okko, СберЗвук, Delivery Club, СберМаркет, Ситимобил, СберМобайл, и др

В этом году Сбербанк в рамках «Зеленого дня» предложит клиентам с одобренной ипотекой выбрать недвижимость в более чем 600 жилых комплексах по всей России со скидкой, а также по специальному предложению застраховать новую или имеющуюся недвижимость по программам «СберСтрахование».

Как и в прошлые годы, в проекте «Зелёный день» участвуют как компании, входящие в экосистему Сбера, так и партнеры регионального и федерального уровня. Их численность также расширяется. И в этом году в рамках акции, посвященной дню рождения Сбера, участвуют ведущие мировые компании McDonald’s, Xiaomi, Huawei, «Эльдорадо», Lamoda и многие другие. Они также приготовили своим покупателям в дни празднования дня рождения Сбера свои предложения.

Чтобы воспользоваться уникальными возможностями Зелёного дня — 2020 на максимально выгодных условиях необходимо авторизоваться на sber.ru по Сбер ID, заполнить анкету и пригласить друга на страницу Зелёного дня.