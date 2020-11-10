Игорь Артамонов встретился с представителями негосударственных аптек Липецкой области

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области.

Активнее формировать запас медикаментов, востребованных населением Липецкой области в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции, призвал сегодня глава региона Игорь Артамонов руководителей негосударственных аптечных организаций. Встреча с ними состоялась в областной администрации. В разговоре участвовало около 20 представителей аптечных организаций.

«Сегодня идет большой поток жалоб липчан на работу аптек, – подчеркнул Игорь Артамонов, открывая встречу. – Обращения поступают на сайт «Развиваем Липецкую область вместе», но больше всего претензий в социальных сетях. Возросший в последнее время спрос на антибактериальные противовирусные препараты удовлетворяет лишь государственная аптечная сеть «Липецкфармация». У частников же, по данным проведенного мониторинга почти 50 липецких аптек, в большинстве отмечена нехватка препаратов для лечения коронавирусной инфекции, на некоторые завышены цены».

Ситуация постепенно исправляется, но остается сложной, отметил Игорь Артамонов. «Необходимо, чтобы частные аптеки активно подключились к обеспечению жителей региона востребованными препаратами и не бросали липчан в тяжелую минуту», – сказал глава области. Игорь Артамонов предложил частникам взять опыт и управленческие решения «Липецкфармации» как пример эффективной работы. Кроме того, глава региона обратил особое внимание на опасность самолечения для здоровья и жизни людей. «Безрецептурная продажа антибиотиков должна строго наказываться. Только врач может назначить лечение того или иного заболевания», – подчеркнул Игорь Артамонов. По итогам встречи руководитель области дал ряд поручений для улучшения работы аптечной сети в регионе.