В Волгограде и области завершили капремонт 161 дома

Дом после капремонта выглядит ярко. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Близится зима. У подрядчиков, которые занимаются капремонтом домов в Волгоградской области, есть еще два месяца, чтобы завершить работы по договорам. Уже готов 161 дом - это с учетом тех, где ремонт начался в прошлом году. Оставшиеся объекты расположены, в основном, в больших городах региона – Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Фролово. Капитальный ремонт фасадов и инженерных сетей вышел на финальную стадию.

Среди мест, где подходит к завершению капремонт - дом №1 в Аэропортовском переулке. Таких сталинок в Краснооктябрьском районе немало – красный кирпич, белая лепнина. Построили дом в 1953 году. В 2020-м сделали отмостку, подвал, внутридомовые сети и фасад. Подрядчик полностью заменил пять балконных плит и везде восстановил лепнину.

Этот балкон полностью заменили. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы рады, потому что по сравнению с другими домами сделали все по технологии, по проекту. Сделали даже то, что не было запроектировано. Нам провели дорожку ко второму подъезду, ее там никогда не было. По нашей просьбе лавочки во дворе отремонтировали и покрасили, хотя это в капремонт не входит. Укрепили фундамент, в подвале установили огромные металлические балки. Теперь наш дом еще 60 лет простоит, - говорят жители.

Когда-то этот дом считался памятником архитектуры. Потом из реестра его исключили. Капремонт здесь шел с мая по ноябрь.

- Жильцы довольны и мы довольны своей работой. Совместно с ними работали, поэтому и все нормально, - отмечает представитель подрядчика Забил Дадашов.

Лепнину и балясины строители тоже восстанавливали. Они были в плачевном состоянии. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- А вот крышу три года назад сделали плохо. Просто отвратительно. Строители не насыпали керамзит, а пишут – теплый чердак, - рассказывает старшая по дому Татьяна Бурашникова. – Я смотрела, как соседний дом делали. Сначала положили доски, затем пароизоляцию и кровельное покрытие. У нас же сразу поверх досок идут листы оцинкованной стали, а снизу прибили пароизоляцию.

Этот вид работ выполнял другой подрядчик и уже не раз переделывал огрехи. Крыша текла, заливало квартиры. Плюс к этому она не утеплена.

Зато нынешними строителями, которые делали все остальные работы в доме, жильцы не просто довольны, но даже написали им благодарность.

- В соседних домах кирпичи раз побрызгали и покрасили, а там раствор между кирпичей уже высыпается, как песок. А у нас четыре слоя на фасад положили. Все по технологии, - отмечает Татьяна Николаевна.

Жители еще около сотни домов вскоре дождутся окончания капремонта. Будут ли они так же довольны? Посмотрим.