Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 ноября: 227 заболевших и открытие новой инфекционки

Заболевших больше с каждым днем. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В нашей стране на сегодня коронавирус подтвердили почти у 21 тысячи человек. На Волгоградскую область приходится 228 новых заболевших – снова коварная инфекция ставит рекорды. Однако цифры словно заколдованные, каждый день в официальной статистике лабораторно подтвержденных ковидных пациентов прирост в несколько человек. При этом Волгоград и область по этому показателю лишь на 18-м месте в стране. В соседних Ростовской и Воронежской областях ситуация куда серьезней, там по 307 заразившихся за сутки. В целом же на сегодня в нашем регионе уже 22 тысячи 493 заболевших ковидом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 10 ноября 2020 года.

Приросла и печальная статистика летальных исходов пациентов с коронавирусом. На сегодня еще две смерти. Всего же скончались в ковидных госпиталях уже 233 волгоградца.

Статистика. Яндекс

Ковид никак не хочет сдавать позиции. На сегодня в Волгограде (+43) и Волжском (+38). Совсем небольшой отрыв от привычных лидеров у Камышина, Котельниковского и Палласовского районов (подробности).

Карта распределения заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но есть и хорошие новости. В Волжском сегодня примет первых пациентов новая инфекционная больница. Рассчитана она на 120 мест, но при необходимости здесь можно установить 240 коек. Нет сомнений, что вскоре они все будут заполнены под завязку, как и в остальных ковидных госпиталях региона.

- В ближайшее время мы прогнозируем стабильно напряженную ситуацию на территории Волгоградской области, - отметил на открытии губернатор Андрей Бочаров.

В стационарах сейчас проходят лечение около 6,5 тысячи волгоградцев с коронавирусом и пневмонией. По данным ИЦК, накануне выписались из госпиталей еще 264 человека. Всего же победивших коронавирус уже почти 19,9 тысячи человек.

В России на сегодня 1,81 миллиона ковид положительных, из них 1,35 миллиона человек выздоровели, также зафиксирована 31 тысяча 161 смерть.

Тем временем, в Волгограде и области открываются театры. На этой неделе нас ждет множество премьер, которые артисты не могли показать более полугода. Смотреть спектакли придется в перчатках и масках. Эти атрибуты ковидной эпохи волгоградцы все чаще носят и на улице - холодает, так теплей. Однако, заработавшие недавно колл-центры в районах Волгограда ничуть не облегчают участь пациентов с подозрением на ковид. Дожидаться врача приходится по нескольку дней, лекарств в аптеках днем с огнем не сыщешь, в больницу забирают только тяжелых. Медицина работает на пределе возможностей.