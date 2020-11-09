Паулюс в бане и Зорге с газетой: в Волгоград прибыл «Поезд Победы»

Поезд Победы пробудет в Волгограде всего два дня.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На первом пути вокзала «Волгоград-1» два дня будет стоять «Поезд Победы». Поезд-музей - это единственная в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе. Внутри в скульптурных композициях словно ожившие картины военных лет – бронепоезд, госпиталь, концлагерь, Рихард Зорге в электричке, фельдмаршал Паулюс в бане. Восемь вагонов, словно иной мир. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений в этом году увидеть экспозицию смогут лишь около 500 волгоградцев – школьники, студенты - и только по записи. Внутрь пускают группы всего по пять человек.
Начинается история поезда-музея в 1941-м.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бойцы едут на передовую.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Внутри не только скульптуры, но и мультимедийная зона - 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов. В окнах - анимированная и трехмерная графика, видео- и фотохроника времен Великой Отечественной.
В этом вагоне идет бой.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Самый страшный вагон - концлагерь с людьми-призраками.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В каждом вагоне и соответствующее звуковое сопровождение – то пули свистят, то слышатся стоны раненых, и все это под стук колес. Вокруг предметы и вещи того времени, даже мыло нашли на блошиных рынках Санкт-Петербурга.
Мдсанбат.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В научном вагоне - наша землячка, советский микробиолог и эпидемиолог, создатель антибиотиков в СССР Зинаида Ермольева.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
- Это впечатляет. Молодое поколение должно это видеть, чтобы никогда это не повторить, никогда не увидеть это вживую, - отметил осмотревший музей вице-губернатор Волгоградской области Геннадий Шевцов.
Немецкие военнопленные.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
А вот таким создатели экспозиции решили представить фельдмаршала Паулюса.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сами декорации строили три месяца. Все начинается в довоенном плацкарте и заканчивается в послевоенном вагоне. Оборона Москвы, блокада Ленинграда, битва за Сталинград – перед глазами проносятся вехи войны.
Немало здесь и реальных персонажей. Среди них и наша землячка - советский микробиолог и эпидемиолог, создатель антибиотиков в СССР Зинаида Ермольева.
Штабной вагон.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Внутри вагона - бронепоезд.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
- Исторических персонажей делали по фотографиям. Остальные скульптуры - с натурщиков. Сначала эскиз головы, затем макет из пластилина, и только после одобрения скульптура отливается в гипсе и ее расписывают художники, - рассказала «КП-Волгоград» представитель историко-художественной мастерской «Невский Баталист» Юлия Артушникова. - Затем бутафоры делают волосы, после чего портрет внедряется уже на само тело.
Разведчика Рихарда Зорге изобразили в вагоне с газетой.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Старт «Поезд Победы» взял в Москве и Санкт-Петербурге. Поезд-музей идет по линии фронта. В Волгоград он прибыл из Тулы, затем отправится во Владикавказ, Новороссийск и Крым. После поезд вернется в столицу. В планах и вторая часть - по транссибирской магистрали на Дальний Восток.
В последних вагонах бойцы едут домой с войны.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА