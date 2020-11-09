Паулюс в бане и Зорге с газетой: в Волгоград прибыл «Поезд Победы»

Поезд Победы пробудет в Волгограде всего два дня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На первом пути вокзала «Волгоград-1» два дня будет стоять «Поезд Победы». Поезд-музей - это единственная в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе. Внутри в скульптурных композициях словно ожившие картины военных лет – бронепоезд, госпиталь, концлагерь, Рихард Зорге в электричке, фельдмаршал Паулюс в бане. Восемь вагонов, словно иной мир. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений в этом году увидеть экспозицию смогут лишь около 500 волгоградцев – школьники, студенты - и только по записи. Внутрь пускают группы всего по пять человек.

Начинается история поезда-музея в 1941-м. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Бойцы едут на передовую. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Внутри не только скульптуры, но и мультимедийная зона - 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов. В окнах - анимированная и трехмерная графика, видео- и фотохроника времен Великой Отечественной.

В этом вагоне идет бой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Самый страшный вагон - концлагерь с людьми-призраками. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В каждом вагоне и соответствующее звуковое сопровождение – то пули свистят, то слышатся стоны раненых, и все это под стук колес. Вокруг предметы и вещи того времени, даже мыло нашли на блошиных рынках Санкт-Петербурга.

Мдсанбат. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В научном вагоне - наша землячка, советский микробиолог и эпидемиолог, создатель антибиотиков в СССР Зинаида Ермольева. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Это впечатляет. Молодое поколение должно это видеть, чтобы никогда это не повторить, никогда не увидеть это вживую, - отметил осмотревший музей вице-губернатор Волгоградской области Геннадий Шевцов.

Немецкие военнопленные. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А вот таким создатели экспозиции решили представить фельдмаршала Паулюса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сами декорации строили три месяца. Все начинается в довоенном плацкарте и заканчивается в послевоенном вагоне. Оборона Москвы, блокада Ленинграда, битва за Сталинград – перед глазами проносятся вехи войны.

Немало здесь и реальных персонажей. Среди них и наша землячка - советский микробиолог и эпидемиолог, создатель антибиотиков в СССР Зинаида Ермольева.

Штабной вагон. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Внутри вагона - бронепоезд. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Исторических персонажей делали по фотографиям. Остальные скульптуры - с натурщиков. Сначала эскиз головы, затем макет из пластилина, и только после одобрения скульптура отливается в гипсе и ее расписывают художники, - рассказала «КП-Волгоград» представитель историко-художественной мастерской «Невский Баталист» Юлия Артушникова. - Затем бутафоры делают волосы, после чего портрет внедряется уже на само тело.

Разведчика Рихарда Зорге изобразили в вагоне с газетой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Старт «Поезд Победы» взял в Москве и Санкт-Петербурге. Поезд-музей идет по линии фронта. В Волгоград он прибыл из Тулы, затем отправится во Владикавказ, Новороссийск и Крым. После поезд вернется в столицу. В планах и вторая часть - по транссибирской магистрали на Дальний Восток.