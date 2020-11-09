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Потрогать газон, заглянуть в раздевалки: «Волгоград Арена» устраивает экскурсии и фотосессии

Любой желающий может побывать внутри стадиона
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото соцсети "Волгоград Арены"

Фото соцсети "Волгоград Арены"

«Волгоград Арена» по праву считается одним из самых красивых стадионов не только в России, но и в мире. Ни один турист не уезжает из Волгограда без памятного фото на фоне красавца-стадиона. А ведь он удивительный не только снаружи, но и внутри. Хотите увидеть, что скрывается за внешней «короной»? Не просто побывать на игре и посидеть на трибуне, а заглянуть внутрь – туда, куда обычно пускают только персонал и игроков (например в их раздевалки). А что так можно? Оказывается можно. Рассказываем: с недавних пор на «Волгоград Арене» возобновили экскурсии.

В период Чемпионата мира по футболу в 2018 году на стадионе Волгограда были экскурсии, персональные и групповые. Но потом их приостановили. И вот сегодня пришла хорошая новость: с этого момента любой желающий может заглянуть в святая-святых волгоградского футбола. Вас проведут по пути игроков, позволят выйти к полю и даже потрогать газон, дадут посидеть на скамейке запасных и пройти по стилобату, а также сделать уникальные фотографии на долгую память. При этом вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет об истории создания «Волгоград Арены», о том, сколько человек ежедневно трудятся, чтобы все на стадионе работало, как часы; кто и как ухаживает за газоном, и прочее, прочее.

Кстати, в этом году на «Волгоград Арене» заменили натуральный газон забеговых зон на искусственный.

- Теперь, в случае проведения здесь концерта, сцену будут устанавливать на искусственном газоне за линией ворот. Спринклера системы полива установлены в подогреваемой зоне, что облегчит эксплуатацию при заморозках, а разворот техники при обслуживании натурального газона игровой зоны будет выполняться на искусственном газоне за линией разметки, - поясняют на «Волгоград Арене».

А еще на стадионе появилась новая галерея фоторабот на стилобате, где можно прикоснуться к моментам истории создания волгоградского футбола: от сталинградского «Трактора» до современного «Ротора».

ЧТО ПОЧЕМ?

Индивидуальный тур

до трех человек – 2 тысячи рублей

от 4 до 9 человек – 3 тысячи рублей

(ветераны и дети до 6 лет – бесплатно).

В ходе индивидуальных экскурсий даже покажут скайбоксы.

Групповые туры

(от 10 человек)

Взрослый билет – 300 рублей

Детский билет – 200 рублей

Льготный билет – 150 рублей (пенсионеры, ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи)

Бронировать экскурсии надо заранее по телефону – (8442) 522-022.

По этому же телефону вы можете заказать и фотосессию на стадионе.

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