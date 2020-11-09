«Давайте я возьму нож и пойду мстить?»: отец Романа Гребенюка считает, что его сына убили из-за ссоры в чате звериным методом

Юрий Гребенюк считает, что был повод для извинений, но не жестокой расправы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Десятки волгоградцев пришли сегодня к банку, где в конце октября жестоко избили после банальной ссоры в родительском чате Романа Гребенюка. Со дня смерти отца 12-летней девочки прошло 9 дней. Все это время родные и друзья по минутам разбирают тот роковой день и пытаются понять, как же так случилось. Мы поговорили с отцом погибшего Юрием Гребенюком.

У места трагедии устроили небольшой мемориал. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«АРСЕНА В БАНК ПРИВЕЛИ ДЛЯ РАСПРАВЫ»

- Нужна была причина. Роман был всегда за справедливость. Я в нем замечал уже давно. Придет иной раз, говорит: «Батя, ну не могу я смотреть, автохамов столько на дорогах». Я говорю - их всех разве перевоспитаешь, езди по правилам, пусть ГИБДД их перевоспитывает. Он старался вести такой образ жизни правильный, честный. И в школе был такой же. Прибегал в слезах, что там кто-то собаку обидел. Такой он был. Все, что не справедливо, близко к сердцу принимал. И в этом чате тоже. Он же был в родительском комитете года три и все отлично знал, понимал. И вот он что-то резко выступил с этой Ануш (она же Анна - Ред.). Слово за слово, угрозы пошли. Потом они подтянули агрессивного и неадекватного родственника своего, зная, что он безбашенный. Сейчас все соседи осмелели, выясняется, что он всех запугал, бил стекла, кого-то инвалидом сделал, угрожал, - поделился с корреспондентом «КП-Волгоград» Юрий Гребенюк. - Арсена они в банк привели для расправы. Сами стояли сбоку, смотрели – Ануш и Арман.

Романа Гребенюка избили посреди центрального банка, в присутствии десятков свидетелей. Светлана показывает место, где все произошло. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отец погибшего считает, что Ануш и ее муж – зачинщики и организаторы закончившейся убийством жестокой расправы из-за пустяка. Хотя и у Романа в этой ситуации был повод для извинений.

- Мне непонятно, почему они сейчас прячутся по области где-то и почему их не привлекают тоже к делу. Исполнитель арестован. Он только одно понимал – кулак, силу и угрозы. Роман хотел с ним пообщаться, диалогом разрешить эту проблему. Возможно, если бы они стали разговаривать, извинился бы, поговорил. Но, к большому огорчению, диалога не получилось. По видео видно - он [Арсен Мелконян] сразу налетел как коршун, стал бить. То есть они пришли, как и грозили, его калечить, - считает отец погибшего волгоградца.

«ЗВЕРИНЫЙ, ЛЕСНОЙ МЕТОД»

- Звериный, лесной метод, не людской это метод. Если мы все сейчас так будем действовать, я не знаю, что это будет за общество у нас. Давайте я возьму нож сейчас и пойду - кровная месть, мстить, резать и так далее. Но это же все неправильно, - с горечью рассуждает Юрий Гребенюк. - Где у нас воспитание, где цивилизация наша? Общение между людьми должно быть. Не было ни малейшего повода для убийства. Повод был для диалога и общения, извинения и так далее. Но не таким способом. Вы хоть раз слышали, чтобы в банке каком-то были разборки? Это полное отсутствие мозгов у ублюдка этого, который убил моего сына.

Семья Мелконян даже не пыталась связаться с родителями убитого Романа Гребенюка.

- Никто на меня не выходил из родственников, ничего не пытались, ничего не предлагали абсолютно, - говорит Юрий Гребенюк.

Зачинщица конфликта в чате все же обратилась к родным убитого из-за ссоры с ней Романа не только через телевидение.

- После Ануш звонила, извинялась. Но я с ней не смогла разговаривать, - признается сестра Романа Светлана.

Отец погибшего не ожидал столь мощного общественного резонанса. Но на своем горе узнал, что это такое. Он надеется, что это поможет довести дело до конца, что виновные в смерти его сына не уйдут от наказания:

- Надо, чтобы участники и зачинщики этого убийства тоже несли ответственность. Какую, я даже не буду говорить. У нас на это есть законы. Человек, который Романа убил, вообще с боку припеку был. Он, видно, и не разобрался что к чему. Сестру обидели и все. Тем более Ануш - кавказская женщина, она не должна была в склоку лезть, у них же такое воспитание.

Напомним, разборки в родительском чате начались утром 23 октября. Учитель русского языка дала школьникам тест, выполнить который нужно было в конкретное время. Роман Гребенюк договорился с учителем, что тест можно будет сдать позже, и предложил всем участникам чата перестать «сопли жевать». Анна Мелконян посчитала это оскорблением и восприняла его на свой счет. После к конфликту подключила мужа и брата, который и нанес Роману смертельный удар. По словам коллег Гребенюка, угрозы от семьи Мелконян сыпались непрерывно с 11 утра почти до шести вечера. Арсен Мелконян несколькими ударами пробил Роману голову, 1 ноября тот скончался в больнице.

Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы. До 24 декабря Арсен Мелконян пробудет в СИЗО. Дело о смертельной драке взяли на контроль прокурор Волгоградской области и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Представлять интересы семьи погибшего будет известный адвокат Шота Горгадзе.

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