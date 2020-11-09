Волгоградский губернатор: ближайшие недели ситуация с коронавирусом будет стабильно сложной

В Волгограде готовят резерв лекарств и медиков на случай ухудшения ситуации. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утро понедельника в администрации Волгоградской области традиционно начинается с оперативного совещания. Сегодня, 9 ноября, главный вопрос на повестке дня, конечно же, ситуация с коронавирусом. Обстановка напряженная – коронавирус, грипп, ОРВИ – болеют тысячи людей. Медики работают на пределе своих возможностей. Поэтому глава региона Андрей Бочаров подготовил для подчиненных еще ряд указаний по борьбе с коронавирусом. Упор – на повышение качества диагностики и лечения.

Итак, что изменится в Волгоградской области после новых указаний губернатора?

- Во-первых, с этой недели в список на получение бесплатных лекарств для лечения коронавируса планируют добавить ВСЕХ пенсионеров (а не только лиц старше 65 лет). Также лекарства будут бесплатно выдавать многодетным семьям и беременным женщинам.

- Во-вторых, планируют расширить список лиц, которым будут бесплатно проводить экспресс-тестирование на COVID-19. Хотят снизить возрастную планку людей, которым делают эти тесты, с 65-ти до 50 лет. Эксперты облздрава уже готовят соответствующий финансовый расчет затрат.

- В-третьих, добавить еще автотранспорта поликлиникам.

Напомним, на прошлой неделе губернатор поручил чиновникам отдать свои служебные авто терапевтам, которые ездят по вызовам к пациентам (отдал даже свою Kia Quoris). Надо сказать, что это стало отличным подспорьем для врачей. Поэтому сегодня Андрей Иванович поставил задачу продумать предложения о дополнительном выделении медикам транспорта органами власти и подведомственными учреждениями.

КТО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ….

Но самые злободневные проблемы в Волгоградской области (да и не только) – нехватка врачей и лекарств.

В Волгоградской области на борьбу с коронавирусом уже бросили все силы, подключились и ординаторы медуниверситета, и его преподаватели. В информационных центрах задействуют и студентов других вузов Волгограда. Но пока что они лишь фиксировали заявки и передавали их в больницы и поликлиники.

Сегодня Андрей Бочаров поручил пересмотреть работу этих инфоцентров и центров поддержки.

- При необходимости внести корректировки в их работу с целью повышения эффективности оказания медпомощи жителям на дому и в амбулаторно-поликлиническом звене, - цитируют поручение главы региона в его пресс-службе.

До 15 ноября губернатор попросил сформировать резерв медицинских кадров, который можно будет задействовать в работе госпиталей и в поликлиниках Волгоградской области.

… ЧЕМ БУДУТ ЛЕЧИТЬ

- Просчитать, что и сколько требуется для формирования в Волгоградской области резерва медоборудования и лекарств, чтобы запасов хватило на осенне-зимний период 2020-2021 годов (исходя из возможного осложнения ситуации), - еще одно поручение, которое сегодня дал глава региона.

Кроме того, он попросил ответственных лиц провести еще раз совещание с представителями аптечных сетей, работающих в регионе, на предмет бесперебойного обеспечения волгоградцев лекарственными препаратами. Завершить работу с Минздравом и Минпромторгом по решению этого вопроса. Срок дал – две недели.

«ОДЕВАЙТЕСЬ ПОТЕПЛЕЕ!»

Обратился губернатор и к жителям Волгоградской области: попросил не игнорировать масочный режим, беречь себя и постараться не болеть.

- Судя по мнению экспертов и анализу обстановки, в ближайшие недели в Волгограде и области ситуация с коронавирусом будет стабильно сложной. Поэтому надо оценить, насколько эффективны сейчас принятые ранее решения, и при необходимости внести корректировки для повышения качества оперативности выявления заболевания. Возможно пересмотреть порядок лечения, исходя из тяжести заболевания. Усилить контроль за качеством лечения в амбулаторных, домашних условиях, - поручил глава региона.

Напомним, сейчас в области под ковидных больных отдали уже 8 тысяч коек в больницах. Еще тысяча будет организована к декабрю.