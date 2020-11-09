Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 ноября: новый рекорд – плюс 225

Число заболевших коронавирусом продолжает расти ежедневно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус, похоже, и не планируем снижать темпы распространения: число заболевших растет с каждым днем. К 9 ноября в Волгоградской области установлен очередной рекорд по новым случаям COVID-19 – за сутки диагноз подтвердили у 225 человек. В итоге общая численность заболевших с начала пандемии в регионе уже составила 22 тысячи 266 человек. А умерших от ковида уже 231 человек. Такие цифры «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 9 ноября 2020 года.

Число заболевших в регионе уже перевалило за 22 тысячи. ИНфографика Яндекс.

Эксперты и ученые уже даже не берутся делать прогнозы по дальнейшей ситуации с коронавирусом. По некоторым данным на плато Россия выйдет только в конце ноября. А пока число заболевших будет расти. Вот и сегодня за минувшие сутки в РФ подтвердили 21 798 случая в 84 регионах (для сравнения, 8 ноября эта цифра составляла 20 498 человек). В Волгоградской области вчера было 222 новых подтвержденных случая, сегодня уже 225. И регион по-прежнему находится в «двадцатке» самых опасных – на 18 месте среди всех субъектов РФ.

Инфографика ИЦК.

У каждого четвертого заболевшего коронавирус протекает в бессимптомной форме. Но тяжелых пациентов тоже очень много. В волгоградских госпиталях сейчас лежат почти 6,5 тысяч пациентов с пневмониями (из них в 2,2 тысяч подтвержден COVID-19). Больше сотни находятся в реанимациях в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, спасают не всех. Вот за минувшие сутки в России подтвердили еще 256 смертей от коронавируса. Из них двое были жителями Волгоградской области.