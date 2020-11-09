Олег Савченко: «Нет такой категории людей, которым не нужна культура»

Дома культуры обновляют под ключ. Фото: АВО

В этом году в Волгоградской области после масштабного ремонта распахнут двери для жителей еще шесть районных домов культуры. Два обновленных ДК уже стали центрами притяжения для жителей. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура» и региональному проекту «Культурная среда».

- Хорошая позитивная новость, но почти с 30-летней задержкой. Десятки лет жители районов нашей области ждали и не понимали, почему такие важные объекты социальной и культурной жизни финансируются по остаточному принципу. Если это вообще можно назвать финансированием. В основном в критических ситуациях «затыкали дыры», когда прорвало трубу, потекла крыша, обрушилось что-то, выделяли мизерные средства, - считает председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской областной Думы Олег Савченко.

По мнению парламентария, это очень ответственное решение. Возможность финансировать культуру появилась благодаря тому, что сегодня работает программа национальных проектов и существует полное понимание стратегии развития культуры на территории Волгоградской области со стороны губернатора.

- И самое главное, важнейшее решение - не всем по чуть-чуть раздать, чтобы все утекло между пальцами, - отмечает Олег Савченко. - Решили ежегодно, планово, в отдельных взятых районах под ключ делать современные полноценные не дома, а дворцы культуры, которые отвечали бы современным вызовам и требованиям.

Олег Савченко. Фото: АВО

МОЛОДЕЖЬ ОСТАНЕТСЯ НА СЕЛЕ

Уже радуют жителей ДК во Фролово и Кумылженском районе. Новый кинотеатр вскоре появится в Даниловке, здесь уже завершают обновление фасада дома культуры и монтаж систем. Помимо прочих атрибутов культурной жизни в здании появятся видеонаблюдение и кондиционирование, а также охранно-пожарная сигнализация.

Отремонтировали здание и в Ленинском ДК «Октябрь». По информации комитета культуры, здесь также установят современное кинооборудование. В завершающей стадии ремонтные работы в ДК Петров Вала и Центре культуры и досуга Быково. В декабре откроются обновленные Центр культуры и искусства в Новоаннинском районе и Центр досуга и народного творчества «Карагод» в Клетском.

- Нет такой категории людей, которым не нужна культура. И я считаю, что статус нацпроектов позволяет сейчас главам и жителям районов понимать, что в ближайшее время придут средства, начнется обновление, реконструкция или, быть может, строительство домов культуры. И это правильно. Это приведет к тому, что люди увидят результат. Естественно, не быстро, но все равно через пять, через 10 лет, мы почувствуем, что молодежь остается на селе, интересуется профессией на селе, - подчеркивает парламентарий. - Молодежь будет участвовать в развитии сельскохозяйственной отрасли в Волгоградской области, чем мы всегда и славились.

ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЙ ДИЗАЙН

Обновление домов культуры это не только ремонт фасада и крыши, но и замена окон и дверей, системы водо- и теплоснабжения. В получивших вторую жизнь залах новые кресла для зрителей, проекционное, музыкальное и звуковое оборудование.

- С этого и нужно идти, показывать и доказывать, что власть заботится и внимательно следит за тем, чтобы жители сельских районов чувствовали себя полноценными участниками культурной жизни нашей страны. Поэтому не просто ремонт делается, но и технологии пришли, и кинотеатры, и новый дизайн, и новое оборудование в этих ДК сегодня присутствуют, - подчеркивает Олег Савченко. - Надо зайти и посмотреть, как это сегодня выглядит. Я помню, как в 2000-х годах постоянно встречался в ДК с избирателями - это было убогое зрелище. И сегодня после масштабной реконструкции они выглядят не хуже городских и даже столичных домов культуры. И я считаю, что это правильно и абсолютно заслуженно.