Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 ноября: 222 заболевших и 2 смерти

Цифры по коронавирусу продолжают расти, день за днем ставя все новые рекорды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже, коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Каждый день он проникает на все новые территории и поражает тысячи людей. К 8 ноября цифры новых заболевших ковидом за сутки в России побили очередной рекорд - 20 498 человек (вчера, 7 ноября, было 20396 человек). В Волгоградской области тоже фиксируют максимальные показатели с начала пандемии – более двухсот человек ежесуточно. Вот сегодня диагноз COVID-19 подтвердили еще у 222 жителей региона. Такие цифры «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК. Но говорят, это не предел. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 8 ноября 2020 года.

Восьмой месяц вся Россия, и Волгоградская область в том числе, пытается побороть коронавирус. Пока безуспешно. Правда, сегодня люди больше не сомневаются (как это было весной) в существовании ковида. Маски и перчатки стали нашими новыми спутниками в жизни, а домашний ноутбук заменил многим рабочее место. Но коронавирус все равно находит новые и новые жертвы. К 8 ноября численность заболевших в России с начала пандемии уже составила 1 774 334 человек (с нарастающим итогом). Ежедневно от ковида умирают тяжелые пациенты: на сегодняшний день в стране умерли уже 30 тысяч 537 россиян.. В том числе 229 - в Волгоградской области. Сегодня в нашем регионе в этот список добавили еще двое - те, кому официально подтвердили смерть от COVID-19.

И хотя в регионе еще много регистрируют новых случаев коронавируса, и много тяжелых пациентов лежат в больницах, ситуация потихоньку стабилизируется. «Скорые» Волгограда и Волжского уже фиксируют снижение звонков и вызовов, а в ковидных госпиталях региона число выписываемых пациентов стало приближаться к числу новых поступивших. Тем временем, в Волгоградской области готовят к открытию еще тысячу дополнительных мест для коронавирусных пациентов. Облздрав работает на опережение.