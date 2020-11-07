«Хотел напугать, но получился перебор»: армянская община дала оценку убийству из-за ссоры в чате

Ссора Анны Мелконян и Романа Гребенюка в родительском чате привела к жестокому убийству. Фото: соцсети. Первый канал

Армянская диаспора Волгоградской области не будет помогать Арсену Мелконяну, который среди дня и в присутствии полусотни свидетелей до смерти избил в банке 41-летнего Романа Гребенюка из-за банальной ссоры в родительском чате. Ранее уже судимому убийце грозит до 15 лет за решеткой. Диаспора настаивает на тщательном изучении всех нюансов трагедии, шокировавшей всю страну, и подчеркивает – это был бытовой конфликт, а не межнациональный.

- Произошла большая трагедия, убили человека. Этот Арсен, я убежден, он не шел убивать. Можно было объясниться. Но никто его отмазывать не будет, - расставил точки над «i» в беседе с корреспондентом «КП-Волгоград» первый зампред Волгоградской областной общественной организации «Армянская община» Армен Оганесян.

По мнению общественника, вопрос нужно было решать иначе.

- Если он чем-то недоволен, он мог созвониться с Романом без угроз, сесть за «круглый» стол и сказать: брат, ну ты смотри, ты себя неправильно себя повел, допустим, ты оскорбил мою сестру, извинись и тему закрываем. Мы забыли, ты забыл. На мой взгляд, конфликт был бы исчерпан, - говорит Оганесян. - Но, поскольку он не блещет особым умом, он пошел и сразу начал с агрессией заниматься рукоприкладством, что привело к этой трагедии. По всей видимости, был изначально настроен не разговаривать, а стукнуть его. Хотел напугать, но получился перебор. От удара Роман упал, ударился головой и умер.

Соцсети и комментарии по этой теме изобилуют мнениями с национальной привязкой.

- В данной ситуации мы однозначно осуждаем действия этого товарища, - заявляет представитель диаспоры. - Преступник не имеет национальности. В данной ситуации то, что убийца - армянин, стало катализатором недовольства. Я уверен, если бы это был не Арсен Мелконян, а Иван Петров, шума было бы меньше. Хотя вся эта ситуация в любом случае вызвала бы резонанс, потому что случившееся на грани понимания. Увы, очень многие на этом хайпуют.

Представитель Армянской общины придерживается мнения, что это убийство стало следствием целого ряда обстоятельств.

- Все их необходимо досконально расследовать, роль каждого человека. Учительница, члены родительского комитета, Анна, ее супруг, брат - у каждого своя роль, которая привела к тому, что это закончилось трагедией. Виновных суд должен наказать по всей строгости российского законодательства, - говорит Оганесян.

Напомним, разборки в родительском чате начались утром 23 октября. Учитель русского языка дала школьникам тест, выполнить который нужно было в конкретное время. Роман Гребенюк один воспитывал дочь и беспокоился, что девочка не сможет разобраться с компьютером сама. Он договорился с учителем, что тест можно будет сдать позже, и предложил всем участникам чата перестать «сопли жевать». Анна Мелконян посчитала это оскорблением и восприняла его на свой счет. После к конфликту подключила мужа и брата, который и нанес Роману смертельный удар. По словам коллег Гребенюка, угрозы от семьи Мелконян сыпались непрерывно с 11 утра почти до шести вечера. Арсен Мелконян несколькими ударами пробил Роману голову, 1 ноября тот скончался в больнице.

Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы. До 24 декабря Арсен Мелконян пробудет в СИЗО. Дело о смертельной драке взял на контроль прокурор Волгоградской области и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Представлять интересы семьи погибшего будет известный адвокат Шота Горгадзе.

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