Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 ноября: снова рекорд – 218 заболевших

В статистику попадают только волгоградцы с положительным ПЦР тестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России на сегодня снова рекордное число заболевших коронавирусом – 20 тысяч 396 человек. Пиковые значения прироста и в Волгоградской области – плюс 218 заразившихся за сутки. При этом регион лишь на 18-м месте в стране, заболеваемость растет везде. В целом уже 21 тысяча 819 волгоградцев заразились ковидом с начала пандемии. Это только те, кому пришел положительный результат теста. По данным облздрава, заболевших в разы больше. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 7 ноября 2020 года.

Статистика. Яндекс

Официально подтвердили на сегодня и еще два летальных исхода пациентов с коронавирусом. Умерли за время пандемии 227 волгоградцев. Однако статистика вещь суровая и из данных Росстата по смертности от ковида в регионе большинство умерших просто исчезла. При этом только за сентябрь 2020 уровень смертности в регионе вырос на 37,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В ковидных госпиталях лечатся более 6,5 тысячи волгоградцев. Лишь у малой части из них нет пневмонии, более 330 человек в тяжелом состоянии в реанимации. Чаще всего заражаются коронавирусом в семье, однако растет число очагов заболевания в вузах. В лидерах по заболеваемости студентов и преподавателей волгоградские медуниверситет и политех.

Однако есть и хорошие новости. Выписались из больниц после излечения уже 89% получивших ранее положительный тест на коронавирус волгоградцев. По данным ИЦК, за последние сутки закрыли больничные листы еще 352 человека. Всего же выздоровели 19 тысяч 456 жителей региона.

В целом по стране на сегодня подхватили ковид 1,75 миллиона человек, из них 1,31 миллиона уже справились с инфекцией, скончались 30 тысяч 251 человек.

Облздрав составил список заболеваний, с которыми волгоградцы должны работать удаленно, а также список медучреждений, где делают КТ детям.