Росстат: в сентябре от ковида умерли 8 волгоградцев

В 2020 году естественная убыль населения в регионе увеличилась почти в полтора раза. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Очень странная наука эта статистика. Оперштаб ежедневно с опозданием сообщает в среднем о трех смертях пациентов с коронавирусом в Волгограде и области. А вот Росстат в сентябре насчитал всего лишь трех человек, у которых основной причиной смерти стал COVID-19, и еще пятерых, у кого коронавирус не вызвал развития смертельных осложнений. Всего восемь человек, хотя только известных волгоградцев за этот период в ковидных госпиталях умерло в разы больше. Для сравнения, в Астраханской области, где смертность от ковида ниже, в официальной статистике сентября 64 умерших, в Ростовской области – 330.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, в сентябре 2020 новорожденных волгоградцев было всего на 75 меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а вот умерших больше на 882. Смертность выросла на 37,7%, умерли 3220 человек. Только за эти 30 дней население Волгоградской области уменьшилось на 1412 жителей.

За январь – сентябрь 2020 года в Волгоградской области на свет появился 14 тысяч 581 малыш. Рожать стали меньше. В прошлом году за тот же период новорожденных было на 1236 больше. А вот смертность в регионе в этом году выросла куда больше. Умерли за девять месяцев 26 тысяч 496 человек. Разница с 2019 годом в 1894 человека. По данным Росстата, смертность в Волгограде и области выросла на 7,7 процента. А естественная убыль населения увеличилась почти в полтора раза. Волгоградцев стало меньше на 11 915 человек, и это не считая миграционных потоков.

Кроме того, в период пандемии коронавируса в регионе почти на 20% сократилось количество заключенных браков. Правда, и разводов за 9 месяцев 2020 года стало меньше на 11,3 процента.