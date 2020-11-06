Арсенал - Ротор 7 ноября 2020: прогноз на матч 14 тура чемпионата РПЛ

Фото: СК "Ротор"

В 14-м туре Российской премьер-лиги «Арсенал» в Туле примет «Ротор». Встреча пройдет 7 ноября. Этот матч станет дебютным для нового главного тренера «канониров» Дмитрия Парфенова. Поможет ли смена рулевого команды добиться победы над одним из конкурентов по подвалу турнирной таблице? Или «Ротор» приехал во всеоружии, чтобы выиграть во второй гостевой встрече подряд?

Тульский клуб за несколько сезонов приучил своих болельщиков, что он ведет борьбу в середине турнирной таблице. Год назад «Арсенал» даже попал в еврокубки. Но в текущем сезоне турнирное положение незавидное – 13-е место. А поражение в прошлом туре от «Рубина» со счетом 1:3 натолкнуло руководство «оружейников» на увольнение с поста главного тренера Сергея Подпалого. Он проработал с туляками с июля. Его сменил Дмитрий Парфенов, который хорошо знаком любителям футбола. Четырехкратный чемпион России однократный обладатель Кубка в качестве игрока «Спартака». Также он успел выиграть Кубок страны и как главный тренер «Тосно». Финал, кстати, в 2018 году проходил в Волгограде. И теперь у Парфенова дебют в качестве наставника «Арсенала» в игре с волгоградской командой. А еще он лично знаком болельщикам «Арсенала», ведь Парфенов закончил игровую карьеру как раз в тульской команде, когда она выступала еще в любительской лиге.

Если «Арсенал» пока находится в зоне стыковых матчей, то «Ротор» и вовсе на предпоследнем, 15-м месте. У волгоградцев в активе 6 набранных очков. У туляков их 12. В составе сине-голубых наконец-то боекомплект. Больных и травмированных почти нет, не полетел в город пряников только защитник Армен Манучарян. Остальные в строю.

В прошлом туре «Ротор» дома проиграл ЦСКА. Зато в предыдущей гостевой встрече волгоградцы взяли 3 очка у «Локомотива». У «Арсенала» в двух предыдущих матчах два поражения с общим счетом 2:8 – от «Рубина» и ЦСКА. Встречи проходили на выезде. А вот предыдущая домашняя дуэль с «Уралом» завершилась минимальной викторией «канониров».

Между собой «Арсенал» и «Ротор» провели ранее только 3 игры. В далеком 1999 году в рамках Кубка страны сине-голубые разгромили соперников со счетом 4:1. А уже в 2013 году в Футбольной национальной лиге туляки дома разобрались с волгоградцами – 4:0. Еще одна встреча в том сезоне завершилась вничью 1:1. По личным встречам у команд паритет. Только по забитым мячам минимальное преимущество у «оружейников» - 6-5.

Букмекеры фаворитом предстоящего матча выделили «Арсенал». На его победу они дают коэффициент 1,8. Выигрыш «Ротора» оценивается в 4,7. На ничью коэффициент составляет 3,65.

Матч очень важен для каждой команды. Тем более дуэль практически соседей по турнирной таблице. Возможно, каждая команда будет дорожить результатом, отчего игра получится осторожной. Прогноз «КП» на матч Арсенал – Ротор – результативная ничья 1:1.