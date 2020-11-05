Электролесовская, Титова, Дачная: в Волгограде поставят светофоры на трех перекрестках

На Титова в следующем году также благоустроят зеленую зону. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

До конца года на улицах Волгограда появятся еще три новых светофора. Один из них установят на выезде с нового участка улицы Электролесовской на Вторую Продольную. Здесь сделают полноценный перекресток. Поставят светофоры также на пересечении улиц Титова и Таращанцев в Краснооктябрьском районе и на выезде с улицы Дачной на Лазоревую в Красноармейском. Обойдутся новые знаки, светофоры и обустройство перекрестков в 5,93 миллиона рублей. Заниматься этим будет компания «Велес», уже имеющая опыт работы в Волгограде.

НОВЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Продолжение улицы Электролесовской до Кировского должны сдать в ноябре. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, основные работы на новом участке дороги уже завершены. Нет сомнений, что желающих воспользоваться им будет немало. Поэтому на выезде с новой автодороги на Вторую продольную сделают регулируемую развязку. На всех направлениях установят светофоры и дорожные знаки. Сигнальные устройства и знаками для каждой полосы будут висеть на консолях над проезжей частью.

- При этом обустройство пешеходного перехода через Вторую продольную на этом участке не планируется, - отмечают в мэрии.

Для начала строители демонтируют ограждения на выезде из транспортного тоннеля в сторону Кировского. Делать это будут ночью, чтобы не создавать суперпробок в часы пик. Тоннель на ночь закроют 5 и 6 ноября с 20.00 до 6 часов утра следующего дня. Автомобилисты смогут проехать по надземной части развязки.

Схема нового перекрестка.

ТИТОВА - ТАРАЩАНЦЕВ

На пересечении улиц Титова и Таращанцев на Красном до этого светофора никогда не было. И здесь частенько бьются машины из-за того, что водители надеются проскочить и не пропускают друг друга. В последнее время трафик на этом участке вырос, так что власти посчитали, что светофор там тоже необходим. Тем более, что здесь начинается парк Гагарина, куда идут гулять жители не только окрестных домов.

Новые светофоры будут с системой обратного отсчета. К середине декабря подрядчик установит их на этом участке аж 24 штуки - по 12 транспортных и пешеходных.

- Для этого перекрестка был рассчитан оптимальный режим работы светофоров с учетом суточного и максимально возможного трафика транспорта, движущегося по обеим улицам, - комментируют власти

ДАЧНАЯ - ЛАЗОРЕВАЯ

Еще один комплект светофоров появится на примыкании улицы Дачной ко Второй продольной, которая в Красноармейском называется улицей Лазоревой. Здесь его тоже раньше не было. По мнению чиновников, большой трафик на выезде из поселка Сакко и Ванцетти и нерегулируемый пешеходный переход несовместимы и приводят к ДТП. Помимо 3 пешеходных и 8 транспортных светофоров на этом участке также установят новые фонари. Схему организации движения и режим работы светофоров тоже рассчитали заранее.

Помимо прочего на всех трех перекрестках сделают новую дорожную разметку. Гарантия на все работы составит четыре года. Дефекты подрядчик будет обязан устранить за свой счет.

Напомним, в последние два года в Волгограде обновили почти полсотни аварийно-опасных участков городских дорог. В 2019 году на улицах появились сотня новых светофоров. Стали безопасней более двадцати перекрестков, в том числе улиц Ополченской и Шурухина, Череповецкой и Ардатовской, проспекта Героев Сталинграда и Фадеева. В этом году потратили 27 миллионов на ликвидацию 12 мест концентрации ДТП. Новые консоли и светофоры появились на пересечениях улиц Вельботная и Красных командиров, 64-й Армии и Кирова, Куйбышева и Лазоревой, Череповецкой и Ростовской. На перекрестке Циолковского и Калинина делают круговое движение. Дополнительные полосы появились на проспекте Жукова, выезде на Ростовскую и в других местах.