10 тысяч шагов по квартире: волгоградские депутаты дали советы, как пожилым людям уберечься от ковида

А на улицу советуют пенсионерам выходить с 9 до 12 утра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Если вам меньше 60-ти лет, то ни бесплатных лекарств от ковида, ни оперативной медпомощи не ждите. Сегодня в Волгоградской области все усилия направили на то, чтобы уберечь наших пожилых людей, для которых COVID-19 особенно опасен.

Волгоградские парламентарии даже составили перечень рекомендаций, что надо делать, чтобы уберечься от тяжелых последствий ковида.

Вот несколько советов от председателя комитета Волгоградской облдумы по охране здоровья, заслуженного врача РФ Натальи Семёновой:

- «Выходить за продуктами или лекарствами лучше в будние дни с 9.00 до 12.00. В это время в магазинах и аптеках обычно мало людей, а значит меньше шанса встретить переносчика ковида»

- «Стараться больше двигаться и не допускать появления лишнего веса. Как показали меднаблюдения, люди с ожирением тяжелее и чаще болеют. Можно дома выполнять несложные упражнения или делать ежедневно не менее десяти тысяч шагов»

- «Следите за своим питанием – поменьше ешьте мучного и жирного, сладкого и соленого, особенно после обеда»

- «Ученые доказали, что 70% ковидных пациентов имеют дефицит витамина D. Поэтому даже в протоколе лечения клоронавирус обозначено обязательное употребление данного витамина и продуктов, которые его содержат (яиц, рыбы, молочных изделий). Зимой, когда солнца мало, по назначению врача можно и употреблять препараты с витамином D».

Также свои рекомендации пожилым людям дал главный гериатр облдрава, начальник госпиталя ветеранов войн Олег Кириллов:

- «Хорошо высыпаться. Для нормального самочувствия достаточно восьми часов сна, но ложиться надо не слишком поздно»

- «Меньше смотреть телесериалы и ток-шоу. Это может плохо отразиться на вашем самочувствии. Лучше не спеша и внимательно почитайте книгу. Чтение хорошо отвлекает от негативной информации, которая часто транслируется на ТВ, и стимулирует мозговую деятельность»

- «Чаще общайтесь с родными по телефону»

- «Важно для вашего здоровья уметь сосредотачиваться на позитивном. Это помогает избежать депрессию и чувство тревоги»

- «Не забывайте от фитотерапии. В Волгоградской области растет множество лекарственных растений. Например, чабрец обладает хорошим противовоспалительным действием на верхние дыхательные пути. Его можно добавлять в чай (в небольших количествах) – это и вкусно, и полезно».

- Переболевшим коронавирусом не надо делать дыхательные упражнения! Наоборот, в период восстановления надо поберечь легкие от нагрузки».