Пропавшую под Волгоградом 10-летнюю школьницу нашли в лесу задушенной

Девочку убил 32-летний знакомый ее матери. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

10-летнюю школьницу из хутора Поднижний Волгоградской области нашли к вечеру 5 ноября. Ее тело было спрятано в лесу. В километре от ее дома. Девочку убили. Задушили и спрятали.

Правоохранители подозревают в причастности к этому тяжкому преступлению сожителя матери. Сейчас с ним проводят следственные действия.

Напомним, девочка пропала сегодня ночью. Примерно в полночь мать обнаружила, что ребенка нет в доме. Бросилась искать, но не нашла. Почти сразу она обратилась в полицию. Всю ночь и весь день 5 ноября ребенка искали сотни взрослых – волонтеры, полицейские, представители администрации, кинологи… В хутор направили лучших экспертов-криминалистов и следователей, а также сводный отряд полиции.

Девочку весь день искали 150 полицейских, а также волонтеры, следователи и жители хутора. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

К вечеру малышку нашли. Мертвой.

Надо сказать, что воспитывалась девочка в неблагополучной семье. Отец отбывает наказание в колонии, мать пьет. Кстати, по некоторым данным, она тоже побывала за решеткой, причем отсидела за совершение тяжкого преступления. Поэтому, правоохранители тщательно опрашивали все окружение девочки, и смогли выйти на след убийцы.

Ребкнок воспитывался в неблагополучной семье, так что в полиции сразу заподозрили плохое. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Была получена информация, что к исчезновению девочки может быть причастен ранее судимый 32-летний знакомый её матери. Под давлением улик и доказательств мужчина признался в содеянном и указал место, где спрятал тело ребенка, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Мужчину уже задержали. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу

- По предварительным данным экспертов, смерть школьницы наступила в результате удушения. Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, а главное – мотив убийства ребенка, - добавляют в региональном следственном комитете.