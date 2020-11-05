По факту исчезновения под Волгоградом 10-летней девочки завели уголовное дело

В хуторе Поднижний Клетского района Волгоградской области сейчас работают десятки полицейских и волонтеров, следователи и поисковики. Выехали туда руководитель и эксперты криминалистики областного управления Следственного комитета. По указанию начальника регионального Главка Александра Кравченко сформирован сводный отряд полиции, который также направлен в хутор. Все ищут 10-летнюю девочку, которая пропала из дома сегодня ночью 5 ноября.

Всю ночь и весь день ребенка ищут десятки людей. Опрашивают родных и близких семьи. Но пока девочку не нашли. К вечеру 5 ноября в СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- Так как исчезновение ребенка носит внезапный характер, и первоочередные розыскные мероприятия положительных результатов не дали, завели уголовное дело по данному факту. К расследованию привлекли самых опытных следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР, - отмечают «КП-Волгоград» в ведомстве.

Напомним, по словам матери пропавшей школьницы, девочка сама покинула дом поздно ночью. Как только женщина заметила, что ребенка нет, она сразу побежала в полицию. Было это примерно в полночь. По тревоге тут же подняли весь личный состав подразделения.

Кинологи весь день прочесывают местность в поисках ребенка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В настоящее время к поискам подключили сотрудников полиции из соседних отделов МВД, а также волонтеров и представителей местной администрации, - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

На месте ЧП работают лучшие кинологи, которые прибыли сюда из Центра кинологической службы Главка. С собаками прочесывают территорию хутора и близлежащих лесных массивов.

- Следователи отрабатывают сейчас различные версии случившегося, устанавливают все обстоятельства бесследного исчезновения ребенка, - добавляют в СУ СК по региону.

ВАЖНО!

Разыскивается 10-летняя Екатерина Власова.

Приметы: на вид 10-12 лет, рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза голубые, волос темные ниже плеч, губы прямые, нос прямой.

Была одета: куртка черного цвета из кожзаменителя, туфли белого цвета, гамаши черного цвета, майка белого цвета. Особые приметы: на нижней губе имеется язвочка от простуды. Если вам что-либо известно о месте нахождения девочки или последнем месте ее пребывания, просьба сообщить об этом по любому из следующих телефонов:

- дежурной части ОМВД России по Клетскому району Волгоградской области (84466) 4-12-73,

- дежурной части Главка 30-43-45,

- либо - 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20,

Или по телефонам «02» и 112.

- Конфиденциальность гарантируется. Обращаем внимание, что звонки принимаются круглосуточно. Полученная от граждан информация незамедлительно проверяется следственным и оперативным путем, - добавляют в СУ СК по региону.