Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 ноября: рекордный прирост заболевших и отсутствие смертей

В Волгоградской области 5 ноября коронавирусом заболели 217 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области стабильный рост заболевания коронавирусом. Практически каждый день рекордные цифры новых случаев заражения. 5 ноября в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 217 пациентов, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего в регионе заболели с начала пандемии 21 386 человек. Рекордный прирост новых случаев ковида и по стране. В России сегодня диагноз подтвердился у 19 404 жителей 85 регионов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 5 ноября 2020 года.

ИЦК сегодня не подтвердил ни одного смертельного исхода от коронавируса в Волгоградской области. Однако вчера он сообщил о шести смертях в регионе, в то время, как оперштаб отчитался только о трех жертвах пандемии. О еще трех летальных исходах в регионе оперативный штаб сообщил 5 ноября. Поэтому сегодня общее число смертей не меняется, их по-прежнему 223.

За сутки в Волгоградской области справились с болезнью 368 пациентов с коронавирусом. Они были выписаны из госпиталей или закрыли больничные после лечения на дому. Всего в регионе 18 724 человека выздоровели от ковида.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 6 518 человек, в том числе 46 детей. Из них коронавирус подтвержден у 2 451 пациента.