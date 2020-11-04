Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 ноября: шесть смертей за сутки

В Волгоградской области побит очередной рекорд - по числу подтвержденных смертей за сутки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если верить облздраву, ситуация с коронавирусом в Волгоградской области тяжелая, но стабильная. Да, у нас сейчас стабильно фиксируют больше двухсот заболевших. Вот и сегодня, 4 ноября, тесты подтвердили ковид у 213 жителей региона и общая численность заразившихся уже перевалила за 21 тысячу. Если точнее, с начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтвердили у 21 169 человек. Такую информацию "КП-Волгоград" предоставили в ИЦК. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 4 ноября 2020 года.

Инфографика Яндекс. Статистика коронавируса.

Волгоградская область стабильно держится в «двадцатке» регионов России по темпам распространения коронавируса. Сейчас мы занимаем 17-ю строчку. Но, по словам заместителя главы облздрава Николая Алимова, сейчас ситуация «относительно ровная» по сравнению с другими субъектами РФ, и волгоградская система здравоохранения пока справляется с потоком заболевших. Правда, в последнее время, чтобы коллапса, в Волгограде и области госпитализируют с коронавирусом только тяжелых пациентов и в состоянии средней тяжести. А таких тоже хватает. По данным на 3 ноября в реанимации с ковидом находилось 316 пациентов, 85 больных – на ИВЛ. И, к сожалению, спасать удается далеко не всех. Только за минувшие сутки в подтверждены 6 случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Это очередной печальный рекорд в области.

Тяжело переносят ковид, чаще всего, пожилые люди и волгоградцы с хроническими заболеваниями. Они и попадают в смертельную статистику. Чтобы уберечь стариков, в Волгоградской области, напомним, рекомендовано всем лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, пожилых пациентов с любыми признаками ОРВИ теперь обслуживают на дому, оперативно назначают лечение (чтобы не упустить время) и даже приносят бесплатные лекарства.