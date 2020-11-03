Компании Группы «Газпром межрегионгаз» готовы к работе в сезон зимних максимальных нагрузок

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз».

В рамках летней ремонтной кампании было проведено диагностирование технического состояния около 8 тысяч км подземных газопроводов, порядка 6 тысяч пунктов редуцирования газа и 100 км подводных переходов. Произведены работы по текущему и капитальному ремонту свыше 46 тысяч установок защиты, порядка 135 тысяч пунктов редуцирования газа, более 1,2 миллиона единиц запорной арматуры распределительных газопроводов. Кроме того, осуществлено приборное обследование на герметичность изоляции 72 тысяч км газопроводов. Проведено техническое обслуживание, ремонт и поверка приборов учета газа, а также систем телеметрической инфраструктуры на более чем 17 тысячах объектов.

На особом контроле находится работа с надзорными службами и органами местного самоуправления по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных газовых сетей. В зоне производственной ответственности газораспределительных организаций Группы «Газпром межрегионгаз» насчитывается порядка 9 тысяч километров сетей без установленного собственника, что напрямую угрожает безопасности газоснабжения потребителей. За первое полугодие текущего года газовикам удалось выявить 417 км газопроводов с признаками бесхозяйных, за тот же период оформлено в муниципальную собственность 404 км газопроводов.

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз».

Проведена проверка готовности аварийно-спасательных формирований газораспределительных организаций, выполнено техобслуживание и ремонт 21 000 единиц спецавтотранспорта. Также организована проверка средств диспетчерского и технологического управления и аварийного запаса материалов. Персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и инструментами. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, в том числе с привлечением региональных подразделений МЧС и органов региональной власти и местного самоуправления.

«Подготовка к предстоящей зиме в этом году проходила в особых условиях режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, но это не повлияло на завершение всех запланированных мероприятий в установленные сроки. Мы работаем в 68 регионах России, в разных часовых и климатических поясах. Уверен, выполненный комплекс мер обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение всех наших потребителей, и какая бы за окном не была погода, в домах жителей России будет комфортно и тепло», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.