TelecomDaily определил самого быстрого оператора

Фото: компания Мегафон.

По средней и максимальной скорости передачи данных компания опередила остальных в два и более раза.

Средняя скорость «МегаФона» приближается к 40 Мбит/сек, у замыкающего четверку Tele2 – к 14,5 Мбит/сек. За счет ровных результатов МТС и «Вымпелкома» средняя скорость мобильного интернета по России превышает 20 Мбит/сек.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily расширяет спецпроект «Качество связи», включив туда данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Это позволяет получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и сделать отчеты не ежегодными, а регулярными – ежемесячными, ежеквартальными и т.д.

Агентство не отказывается от локальных замеров силами своих экспертов на сертифицированном оборудовании. Это дает более подробную оценку качеству связи в отдельном регионе, включая проблемные участки и зоны с неравномерным покрытием. Кроме того, именно локальные измерения отражают территориальную динамику развития сетей.

С помощью «Мегабитуса» TelecomDaily может определять средний уровень скорости по России, а также в больших городах, где на данный момент проживает большинство пользователей приложения. Это касается не только скорости мобильной передачи данных, но и фиксированных сетей.

По мере роста популярности «Мегабитуса» география замеров будет охватывать новые, в том числе малые, города.

Методология исследования и охват

Результаты включают обезличенные данные, полученные в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров.

Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценивались скорости передачи данных, коэффициент успешных попыток установления соединения, время входа в систему, коэффициент неуспешных передач и т.д.

Зафиксирована скорость более чем в 20 сотовых сетях, однако приведены показатели только по крупнейшим из них: МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС.