Кого опасаться в групповых чатах и как не ввязаться в смертельно опасный конфликт: советы психолога после трагедии в Волгограде

Ссоры в чатах могут привести к серьезным последствиям в реале. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Трагедия в Волгограде, когда после глупой ссоры в родительском чате брат «обиженной» женщины в банке насмерть забил 41-летнего Романа Гребенюка, никого не оставила равнодушным. Ведь чаты в школах, детсадах, кружках и не только стали обычным делом. По мнению известного семейного психолога, доктора наук, профессора Андрея Зберовского все чаще переход на личности в чатах приводит к насилию в реале. Причиной тому, восприятие группы как «среды самовыражения» и желание показать всем себя во всей красе или даже добиться положения местечкового лидера. Психолог дал советы, как распознать токсичных людей и не ввязаться в смертельно опасный конфликт в групповом чате.

- Большинство образованных и культурных людей реализуют свои потенциалы и амбиции на работе и в семье, то есть в реальных социальных пространствах, - отмечает психолог. - Жить и мыслить только событиями детского сада, школы, подъезда, дома или поселка они не хотят. И, нередко, наивно думают, что всем остальным участникам чата также хватает своих других дел, плюс они будут проявлять взаимное уважение и тактичность. Увы: иногда они очень сильно ошибаются, за что расплачиваются кровью!

КОГО ОПАСАТЬСЯ В ЧАТЕ

- Из нескольких десятков участников чата, с высокой степенью вероятности, один-два человека могут оказаться социально не реализованы, но при этом очень активны, токсичны и опасны. Обычно это: состоятельные конфликтные домохозяйки; заскучавшие от жизни рантье; криминальные или около криминальные элементы; конфликтно кочующие с одной работы на другую психологически нездоровые люди; пока еще прилично выглядящие алкоголики; мигранты, не перестроившиеся от общинной культуры общения к цифровой; люди склонные к давлению на окружающих и т.д. Если им очень не хватает власти и общественного признания, они совершенно искренне склонны считать чат тем местом, где их наконец-то оценят по достоинству; где они смогут хозяйничать и наводить те «свои порядки», которые не потерпели бы ни в одной приличной организации и быстро бы от них избавились, - отмечает Андрей Зберовский.

Поэтому при общении в чатах психолог советует:

- Всегда помнить о том, что в числе виртуальных собеседников может оказаться не совсем адекватный или не совсем трезвый человек. Или человек с уязвленным самолюбием или просто воспитанный в другой культуре общения, в том числе – иностранец. И потому употреблять слова и выражения в чате следует крайне аккуратно, стараясь исключить любые обиды и конфликты.

- Ставить модераторами группы предельно корректных и объективных людей, способных вовремя вмешаться и пресечь не обсуждение, а выяснение отношений.

- Не переходить на личности самим и стараться поддерживать друг друга в чате не нападками на кого-то, а именно высказыванием прямого одобрения тому, чью позицию вы поддерживаете.

- Не поддаваться желанию перейти к оскорблениям, даже если вас уже оскорбляют.

- Не допускать угроз, так как все сказанное публично придется исполнять, чтобы не потерять авторитет в группе окончательно.

- Не провоцировать виртуальных бойцов, беря их «на слабо».

- Воспринимать угрозы «чат-авторитетов» всерьез.

- Не принимать близко к сердцу виртуальное хамство хейтеров.

Напомним, конфликт между родителями 6 «Б» Романом Гребенюком и Анной возник из-за задания по русскому языку. Дети должны были пройти тест в конкретное время, что устраивало не всех. Роман предложил «вопрос решать, а не сопли жевать». Женщина восприняла это на свой счет. Завязалась перепалка, которая переросла в угрозы. На разборки к Роману отправились муж Анны Армен и брат Арсен Мелконян, который и нанес роковые удары, а затем еще и плюнул на истекающего кровью умирающего мужчину. В тот момент в банке оказался врач-реаниматолог, который спас жизнь человеку с пробитой головой. Но Роман все же скончался неделю спустя в больнице, так и не придя в сознание.

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