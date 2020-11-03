Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 ноября: еще 211 заболевших и 3 смерти

Медики работают на пределе возможностей. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодня Волгоградская область снова на 17-м месте по приросту заболевших коронавирусом в стране. Ситуация остается напряженной. Снова в регионе 211 новых случаев заражения, подтвержденных ПЦР тестами. Больше цифры были лишь однажды. При этом волгоградцы продолжают жаловаться, что сделать тест крайне сложно. Всего же в регионе по официальным данным уже 20 тысяч 956 заразившихся ковидом за все время с начала пандемии. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 3 ноября 2020 года.

Статистика. Яндекс.

Официально подтвердили на сегодня и три летальных исхода пациентов с коронавирусом. Всего же инфекция и ее осложнения унесли уже 217 жизней. При этом что ни день, то в Волгограде приходят известия о смерти известных в городе людей. Но их в статистике мы увидим не скоро. Экспертная комиссия выносит заключение только спустя месяц – полтора.

В ковидных больницах проходят лечение около 6,5 тысячи волгоградцев - 6421 взрослый и 61 ребенок. Практически каждый – с пневмонией, а вот положительный тест менее, чем у половины из них. Но есть и хорошие новости. По данным ИЦК, после выходных покинули госпитали сразу 326 человек (по данным оперштаба - 317). Долечиваться они будут дома. Всего же переболели коронавирусом уже 18 тысяч 175 волгоградцев, опять же, официально.

В России на сегодня 18 тысяч 648 новых заразившихся. Коронавирус выходит на пиковые значения не только в Волгоградской области. Растет и смертность по всей стране. Зато в Волгограде впервые за полгода заработали кинотеатры, первые премьеры покажут в выходные и театры.