Волгоград простится с экс-губернатором Николаем Максютой 5 ноября

Прощание с Николаем Максютой пройдет в ЦКЗ. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сердце бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты остановилось 1 ноября, сказались последствия коронавируса. Он ушел из жизни на 74-м году жизни через три недели после смерти супруги. Проводить в последний путь свою верную спутницу Николай Кириллович не смог из-за болезни. Но последнее пристанище он найдет рядом с ней. Похоронят экс-губернатора в Красноармейском районе Волгограда рядом с супругой. Прощание пройдет в четверг, 5 ноября с 9 утра в ЦКЗ.

- Так как в регионе продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, вход в помещение концертного зала будет организован небольшими группами. Прощание продлится с 9.00 до 10.30, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации области.

Кроме того, жители южных районов и близкие смогут проститься с Николаем Кирилловичем с 12 до 13 часов на кладбище в Красноармейском районе, где состоится траурная церемония.

Напомним, Николай Максюта 13 лет руководил Волгоградской областью. Его трижды выбирали губернатором. После он еще несколько лет представлял регион в Совете Федерации. Его многие критиковали, но все же волгоградцы признают – вместе с Максютой ушла целая эпоха.