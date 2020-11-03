В Волгограде продлят маршрут СТ, закупят новые трамваи и электробусы

Электробусы уже тестировали на улицах Волгограда, теперь ими планируют заменить троллейбусы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде разработали новую транспортную концепцию. Несмотря на тенденции последних лет, когда один за другим с карты города исчезают маршруты трамваев и троллейбусов, основой транспортной сети города-героя станет электротранспорт. В Волгограде продлят ветку СТ, построят новые трамвайные пути и закупят сотни современных вагонов и электробусов, которые придут на смену троллейбусам. Реализовать задуманное власти планируют к 2025 году за счет участия сразу в нескольких федеральных проектах. Документ уже проходит оценку регулирующего воздействия.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, через пять лет новые маршруты трамваев и электробусов пустят к отдаленным микрорайонам Дзержинского, Советского и Тракторозаводского районов.

МИНУС 17 МАРШРУТОВ

Но будут и потери. Этот же документ выносит приговор более полутора десяткам привычных маршрутов. Как отмечают в мэрии, «из реестра выводятся давно не действующие и заменяемые».

Канут в Лету автобусы и маршрутки:

№1 «Речной вокзал (кольцевой)»;

№4 «Пл. Ленина – Ж/д больница» (маршрутка №4 остается);

№5А «Родниковая Долина – Детский центр»;

№6А «Каустик - Набережная»;

№8А «Пос. 62-й Армии – Ул. Феодосийская»;

№11А ВГТЗ – Пос. Верхнезареченский»;

№15 «Ж/д вокзал – Кинотеатр «Юбилейный»;

№44 «Авиагородок – Дачи «Кировец»;

№67К «Пос. 62-Армии – Пл. Возрождения»;

Маршрутка №88 «Поселок М. Горького – Ж/д вокзал» (автобус №88 останется);

№41А «Ул. Тополевая – ТЦ «КомсоМолл»;

№51К «Больничный комплекс - Ул. 39-й Гвардейской».

Выведут из реестра троллейбусы:

№2 «Пл. Куйбышева – Ж/д вокзал»;

№8 «Ж/д вокзал - Спартановка»;

№8А «Спартановка – Пл. Куйбышева»;

№15 «Детский центр – Больничный комплекс».

Их на улицах города уже давно нет. Так что это формальность.

ТРАМВАЙ

В итоге скоростной трамвай все же дойдет до Спартановки. А еще рельсы протянут вдоль продолжения улицы Электролесовской – от конечной трамваев №3 и №4 «Обувная фабрика» до границы Кировского района.

На смену старым вагонам мэрия Волгограда собирается закупить около 150 новых.

- Это позволит не только значительно обновить подвижной состав на скоростной линии, но и обеспечить дополнительными вагонами наземные участки рельсового пути, - отмечают в администрации.

ЭЛЕКТРОБУС

Старый троллейбусный парк заменят новенькими электробусами отечественного производства с динамической подзарядкой. Их уже тестировали на улицах Волгограда, чтобы оценить, насколько они подходят для наших условий и нашего климата. Планируют закупить более сотни штук.

- В отличие от обычных электробусов, модели с динамической подзарядкой не простаивают на конечных пунктах, - отмечают в мэрии. - Зарядка батарей производится во время движения по маршруту, так что возможно автономное передвижение на расстояние до 30 километров.

Это позволит расширить существующую маршрутную сеть электротранспорта и пустить электробусы там, где не проведена контактная сеть для «рогатых».

Так, вместо автобуса №65 от «Оптово-строительного рынка» до «Жилгородка» будут ходить электробусы по маршруту №10. Еще один маршрут заменит автобусы №20. Электробусы пойдут от Нижнего Тракторного до остановки «Детский центр».

Продлят на улицах Волгограда и старые троллейбусные направления, по которым будут бегать электробусы. Среди них будут маршруты №12 «Землячки – Поселок «ГЭС», №9 «Детский центр – Нижний Тракторный» и №15А «Оптово-строительный рынок – Больничный комплекс». А вот дублирующий маршрут №10А исчезнет. Но все это не сразу.

- Замещение автобусов и троллейбусов электробусами будет проходить постепенно, - поясняют в администрации города.

АВТОБУСЫ

И, конечно, не забыли городские власти об автобусах. Парк муниципального предприятия «ВПАТП №7» планируют обновить. В течение пяти лет закупят более 300 новеньких автобусов. Только на популярных направлениях автобуса №21 и №77 будут курсировать по 60 штук.

- Транспорт большой вместимости позволит увеличить выход автобусов на опорные маршруты и значительно сократить интервал движения, - заявляют в мэрии.

Конечно, все это город за свой счет просто не потянет. Все новшества будут появляться в Волгограде по мере поступления федеральных средств в течение пяти лет.