В Волгограде продлят маршрут СТ, закупят новые трамваи и электробусы

Электробусы уже тестировали на улицах Волгограда, теперь ими планируют заменить троллейбусы.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В Волгограде разработали новую транспортную концепцию. Несмотря на тенденции последних лет, когда один за другим с карты города исчезают маршруты трамваев и троллейбусов, основой транспортной сети города-героя станет электротранспорт. В Волгограде продлят ветку СТ, построят новые трамвайные пути и закупят сотни современных вагонов и электробусов, которые придут на смену троллейбусам. Реализовать задуманное власти планируют к 2025 году за счет участия сразу в нескольких федеральных проектах. Документ уже проходит оценку регулирующего воздействия.
Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, через пять лет новые маршруты трамваев и электробусов пустят к отдаленным микрорайонам Дзержинского, Советского и Тракторозаводского районов.
МИНУС 17 МАРШРУТОВ
Но будут и потери. Этот же документ выносит приговор более полутора десяткам привычных маршрутов. Как отмечают в мэрии, «из реестра выводятся давно не действующие и заменяемые».
Канут в Лету автобусы и маршрутки:
№1 «Речной вокзал (кольцевой)»;
№4 «Пл. Ленина – Ж/д больница» (маршрутка №4 остается);
№5А «Родниковая Долина – Детский центр»;
№6А «Каустик - Набережная»;
№8А «Пос. 62-й Армии – Ул. Феодосийская»;
№11А ВГТЗ – Пос. Верхнезареченский»;
№15 «Ж/д вокзал – Кинотеатр «Юбилейный»;
№44 «Авиагородок – Дачи «Кировец»;
№67К «Пос. 62-Армии – Пл. Возрождения»;
Маршрутка №88 «Поселок М. Горького – Ж/д вокзал» (автобус №88 останется);
№41А «Ул. Тополевая – ТЦ «КомсоМолл»;
№51К «Больничный комплекс - Ул. 39-й Гвардейской».
Выведут из реестра троллейбусы:
№2 «Пл. Куйбышева – Ж/д вокзал»;
№8 «Ж/д вокзал - Спартановка»;
№8А «Спартановка – Пл. Куйбышева»;
№15 «Детский центр – Больничный комплекс».
Их на улицах города уже давно нет. Так что это формальность.
ТРАМВАЙ
В итоге скоростной трамвай все же дойдет до Спартановки. А еще рельсы протянут вдоль продолжения улицы Электролесовской – от конечной трамваев №3 и №4 «Обувная фабрика» до границы Кировского района.
На смену старым вагонам мэрия Волгограда собирается закупить около 150 новых.
- Это позволит не только значительно обновить подвижной состав на скоростной линии, но и обеспечить дополнительными вагонами наземные участки рельсового пути, - отмечают в администрации.
ЭЛЕКТРОБУС
Старый троллейбусный парк заменят новенькими электробусами отечественного производства с динамической подзарядкой. Их уже тестировали на улицах Волгограда, чтобы оценить, насколько они подходят для наших условий и нашего климата. Планируют закупить более сотни штук.
- В отличие от обычных электробусов, модели с динамической подзарядкой не простаивают на конечных пунктах, - отмечают в мэрии. - Зарядка батарей производится во время движения по маршруту, так что возможно автономное передвижение на расстояние до 30 километров.
Это позволит расширить существующую маршрутную сеть электротранспорта и пустить электробусы там, где не проведена контактная сеть для «рогатых».
Так, вместо автобуса №65 от «Оптово-строительного рынка» до «Жилгородка» будут ходить электробусы по маршруту №10. Еще один маршрут заменит автобусы №20. Электробусы пойдут от Нижнего Тракторного до остановки «Детский центр».
Продлят на улицах Волгограда и старые троллейбусные направления, по которым будут бегать электробусы. Среди них будут маршруты №12 «Землячки – Поселок «ГЭС», №9 «Детский центр – Нижний Тракторный» и №15А «Оптово-строительный рынок – Больничный комплекс». А вот дублирующий маршрут №10А исчезнет. Но все это не сразу.
- Замещение автобусов и троллейбусов электробусами будет проходить постепенно, - поясняют в администрации города.
АВТОБУСЫ
И, конечно, не забыли городские власти об автобусах. Парк муниципального предприятия «ВПАТП №7» планируют обновить. В течение пяти лет закупят более 300 новеньких автобусов. Только на популярных направлениях автобуса №21 и №77 будут курсировать по 60 штук.
- Транспорт большой вместимости позволит увеличить выход автобусов на опорные маршруты и значительно сократить интервал движения, - заявляют в мэрии.
Конечно, все это город за свой счет просто не потянет. Все новшества будут появляться в Волгограде по мере поступления федеральных средств в течение пяти лет.