Игорь Артамонов сообщил о масштабной модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области.

Липецкая область одной из первых в ЦФО защитила проект модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом глава региона Игорь Артамонов рассказал журналистам на брифинге.

«В регионе отсутствуют населенные пункты вне зоны медицинского обслуживания. Но мы понимаем, что вместе с тем потребности населения в качественной медицинской помощи растут. Требуется модернизация первичного звена здравоохранения», - отметил Игорь Артамонов.

В период реализации программы будут построены детская поликлиника в Липецке на 400 посещений, поликлинический корпус Добровской больницы на 250 посещений; детская поликлиника на 75 посещений и женская консультация на 50 посещений в Чаплыгине,10 отделений общей врачебной практики и 53 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, предусматривается реконструкция шести и капитальный ремонт 69 объектов первичного звена здравоохранения.

Обновление ждет и медицинское оборудование. Будет закуплено 842 единиц для проведения ультразвуковых исследований, рентгеновские и эндоскопические аппараты, офтальмологическое, стоматологическое, эндоскопическое, лабораторное и другое оборудование. «В связи со значительным износом автотранспорта запланирована закупка 106 автомобилей для доставки медицинских работников до пациентов и 27 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации», - сказал Игорь Артамонов.

Сумма средств федерального и областного бюджетов, запрашиваемых на финансирование Программы в 2021-2025 годах, составляет около 5,5 млрд рублей. В структуре финансового обеспечения программы 61% планируется израсходовать на строительство, реконструкцию и капремонты, 35% - на закупку медицинского оборудования, 4% - на автотранспортные средства.