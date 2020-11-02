Билеты онлайн, обработка залов между сеансами, маски для посетителей: как волгоградские кинотеатры готовятся к открытию

Волгоградские кинотеатры открылись для посетителей, но не все Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгие месяцы кинотеатры Волгограда были «законсервированы» из-за пандемии. Если другие организации с начала послаблений ограничительных мер возобновляли работу, то кинозалы оставались закрыты с марта. Волгоградцам приходилось смотреть фильмы у себя дома. Возобновилась работа кинотеатров сегодня, 2 ноября. Конечно, поход в кино сейчас совсем другой: на креслах у большого экрана надо быть в перчатках и масках, в коридорах стоят антисептики. В средствах индивидуальной защиты и персонал. А в кинотеатре «КИНО Синема Парк» сотрудников на коронавирус проверяют не только с помощью градусников.

- Мы следим за здоровьем персонала. Проверяем температуру и тестируем сотрудников на COVID-19. Весе работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, - рассказали «КП-Волгоград» в «КИНО Синема Парк».

Крупнейшие российские киносети разработали общий комплекс мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В кинотеатрах советуют волгоградцам покупать билеты онлайн или через мобильные приложения. Но приобрести билет можно и в самом кинотеатре: для этого используется безналичный расчет и требуется соблюдение социальной дистанции и от сотрудников, и от посетителей. Во время сеансов в залах проводится постоянная очистка воздуха, между фильмами увеличена пауза, чтобы провести дезинфекцию.

2 ноября в Волгограде открылись не все кинотеатры. На понедельник расписание сеансов есть в «КИНО Синема Парк», «Mori Cinema», «Пять звезд». А вот «Киномакс», «Трактор» и «Синема 5 Парк Хаус» пока закрыты. Но как сообщили в кинотеатре «Синема 5 Парк Хаус», их экраны начнут показывать фильмы с 4 ноября. Расписание на этот день готово.

В открывшихся кинозалах люди стараются покупать билеты онлайн. При выборе места на сайте автоматически становятся недоступны для покупки два кресла по обе руки – социальная дистанция. Возобновление работы кинотеатров было долгожданным. Но большого ажиотажа среди волгоградцев пока нет. На уже состоявшихся сеансах были единицы киноманов. Все-таки понедельник - рабочий день.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В КИНО

Во время коронавируса производство кинолент ожидаемо сократилось. Однако без новинок не обходится. «КП» рассказывает, на что можно сходить в кино прямо сейчас.

«Стрельцов» (6+) - фильм о судьбе одного из выдающихся футболистов Советского Союза. Вместе с национальной сборной он готовился к поездке на чемпионат мира, но вместо этого оказался за тюремной решеткой. Однако после всех подножек жизни, он вернулся на футбольное поле и доказал, что Эдуард Стрельцов - великий спортсмен, любимец миллионов.

«Дедушка нелегкого поведения» (6+) – семейная комедия с Робертом Де Ниро и Умой Турман в главных ролях. Мальчик Питер недоволен, что в его комнату переселился родной дедушка. Желая получить личное пространство, внучок организовал кампанию шалостей. Но дедушка сам не промах.

«Ведьмы» (12+) – и еще одна семейная комедия на киноэкранах с элементами фэнтази и приключений. Мальчик переезжает в деревню к своей бабушке. И так совпало, что там свои злодеяния начинают ведьмы. Бабуля увозит внука на курорт. Но по случайности за ними следуют и ведьмы, чтобы устроить всемирное собрание и совершить злодейства.

«Доктор Лиза» (16+) – кинолента - история одного дня из жизни Елизаветы Глинки, которая была известная как Доктор Лиза. По сюжету руководитель фонда «Справедливая помощь» должна провести вечер в кругу своей семьи и друзей. Однако все пошло по незапланированному сценарию, когда Доктор Лиза заехала на Павелецкий вокзал, чтобы встретить пациентов своего фонда…

«Повелитель драконов» (6+) – анимационная комедия о неожиданной встрече паренька с драконом. Они становятся приятелями и отправляются в незабываемое путешествие по планете Земля. А на плечи юноши ляжет трудная задача - спасти драконий род.

«После. Глава 2» (16+) – мелодрама о молодой паре, отношения которой искрят страстью. Ничего не предвещает беды, но история двух превращается в любовный треугольник. Новый знакомый девушки готов сделать все, чтобы сделать ее своей.

«Довод» (16+) - главный герой боевика погружается в мир международного шпионажа. Перед ним встает задача, которая отправляет его за пределы реального времени. Режиссер фильмы - Кристофер Нолан. А это значит, что сюжет не может быть банальным и скучным.

«Пустошь тьмы и зла» (18+) – какое же расписание без фильмов ужасов. Тем более только что прошел Хэллоуин. Загадочная смерть мужчины, самоубийство его жены. Их родные собираются, чтобы оплакать умерших. Наступает темнота, которая становится настоящим кошмаром для семьи.