«Максюта подкупал своей простотой и искренностью»: каким запомнили волгоградцы экс-губернатора

Максюта сам родился в деревне, и ценил сельских тружеников, лично знал многих доярок и трактористов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался 1 ноября 2020 года. Он прошел путь от тракториста до главы региона. Коронавирус не осилил. Ему было 73 года. Он пережил свою супругу ровно на три недели (она умерла от ковида 8 октября).

«Они с Лидией Андреевной были идеальной парой. Такими и останутся в моей памяти. Скорблю...» - написал на своей страничке бывший пресс-секретарь Максюты Николай Коробов.

Как и у любого губернатора, у Николая Максюты были свои приверженцы и оппоненты. Кому-то он импонировал, кто-то постоянно его критиковал. Но все сходятся в одном: он был поистине народным губернатором. Все-таки его трижды выбирали на эту должность. Причем это были реальные выборы.

Максюту трижды выбирали губернатором региона. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Был ли Николай Кириллович идеальным губернатором? Наверное, нет. Но он был своим для большинства жителей области, потому что был естественным, простым в общении, никогда не был высокомерным и заносчивым. Многие волгоградцы считали его истинно народным губернатором, и называли по-доброму и по-свойски – Кирилыч», - вспоминает волгоградский депутат-коммунист Михаил Таранцов.

«Меня Максюта не любил, - признается известный ныне российский политтехнолог Константин Калачев. – Помню, когда на него упал язык с колокола, говорили, что это я, мол, что-то там подпилил. Но он был неплохим человеком. Умел пить водку с шашки. Был прекрасным тамадой. Мог рассказать анекдот. Но область при нем откатилась назад. Покойся с миром, Николай Кириллович. На борьбу с тобой я потратил несколько лет. А потом встретились мы в самолете и пожали друг другу руки. RIP».

И все-таки сегодня в соцсетях о Максюте больше вспоминают хорошими словами. Экс-глава Волгограда Роман Гребенников, которому удалось поработать с Максютой, что называется плечом к плечу, считает, что Максюта обладал действительно народным доверием. «Сегодня ушла эпоха», - написал он на своей страничке в соцсети.

Николаю Кирилловичу было 73 года. Он скончался от ковида. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Верно подметил бывший журналист ВГТРК Дмитрий Трофимов: «Максюта подкупал своей простотой и искренностью». Кстати, акулы пера хоть и критиковали губернатора, но при этом всегда имели к нему доступ. Он был открытым.

«Он никогда не был любителем блеснуть роскошью. В столице ездил на «Волге», пожалуй, дольше, чем кто-либо из глав регионов», - подтверждает и его коллега Михаил Вержба

«У нас часто были командировки с ним по области. Встречи с жителями, совещания с чиновниками, посещение больниц, школ, предприятий – к вечеру мы валились с ног, а он продолжал вникать в проблемы и искать решения, отвечал на вопросы людей. Максюта, не только не требовал для себя особых условий, но и ужинать садился за один стол со всеми, включая водителей. Он одинаково уважительно относился и к деревенским дояркам, и к президентам зарубежных стран. Особенно губернатор ценил труд селян. Многих комбайнеров, механизаторов, животноводов знал лично, - вспоминает Трофимов. - С детской непосредственностью обижался на критику в свой адрес, но никогда не позволял себе использовать по отношению к журналистам, то, что называется сейчас административным ресурсом. Перед эфиром на ТВ любил рассказать анекдот, это как он считал, снимало волнение.

В последние годы я часто думал о том, чтобы снять о нем фильм. Мне хотелось показать его на любимой рыбалке, поговорить с ним о судьбе, о мужской ответственности, о праве на выбор и праве на ошибку. Я слишком долго думал… Сегодня Николая Кирилловича Максюты не стало».

Похоронят Николая Кирилловича Максюту в Волгограде.