Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 ноября: еще 209 человек заболели за сутки, а в регионе открылись кинотеатры и бани

В Волгоградской области 2 ноября коронавирусом заболели 209 человек, 3 умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий день подряд в Волгоградской области фиксируется более двухсот новых случаев заболевания коронавируса. Рекордные цифры должны предупреждать волгоградцев о важности соблюдения всех мер предосторожности, чтобы не подхватить вирус. 2 ноября COVID-19 выявлен у 209 жителей Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии заболели 20 745 человек. А по стране ковид поразил уже 1 655 038 россиян. За последние сутки выявлено 18 257 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области ко 2 ноября 2020 года.

Статистика ИЦК

15-й день подряд в Волгоградской области подтверждаются летальные исходы от коронавируса. 2 ноября ИЦК сообщил о трех смертях. Таким образом, по официальным данным пандемия унесла жизни 214 волгоградцев.

Ежедневно большое число жителей Волгоградской области завершают лечение от коронавируса с выздоровлением. За минувшие сутки окончательно побороли болезнь 144 волгоградца. Всего выздоровели 17 849 человек.

В настоящее время в ковидных госпиталях находятся 6 587 волгоградцев, в том числе 66 детей. Среди них подтвержден коронавирус у 2 685 пациентов.

Параллельно с увеличившимся приростом заболевших в Волгоградской области 2 ноября снялись некоторые карантинные меры. Напомним, сегодня возобновили работу кинотеатры, бани и сауны. Также с сегодняшнего дня официально начинается деятельность театров и концертных площадок. Однако перчаточно-масочный режим в области ужесточился. Без маски теперь нельзя заходить в лифты домов, а также находиться на парковках. До 15 ноября продлена самоизоляция граждан старше 65 лет.