Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 2 ноября

Ходить в масках волгоградцам придется еще долго. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со 2 ноября 2020 года Волгоградская область будет жить по новым правилам, которые прописаны в новой версии постановления губернатора №179. Согласно документу, режим самоизоляции и карантинные ограничения в регионе продлили еще на две недели – по 15 ноября включительно. Зато при условии соблюдения требований Роспотребнадзора смогут возобновить работу кинотеатры, театры и сауны. Париться в масках не придется. А вот маски отныне, как и во всей стране, придется носить на парковках и в лифтах. Разбираемся, что изменится со 2 ноября 2020, какие карантинные меры ужесточат в Волгограде и области, и по каким правилам будем жить в ближайшее время.

Обязательный режим самоизоляции для пенсионеров Волгограда и области в очередной раз продлили по 15 ноября 2020 года. Именно по эту дату смогут продлить больничный лист в ФСС работающие пенсионеры, которые вынуждены сидеть дома из-за обострения ситуации с коронавирусом в регионе.

Масочный режим в Волгоградской области со 2 ноября 2020 будет соответствовать федеральным стандартам. До этого ходить в маске было обязательно в транспорте, общественных местах, магазинах, точках сферы услуг, медучреждениях. Теперь носить маску также нужно на парковках и в лифтах. А вот перчатки по-прежнему в большинстве мест рекомендованы. Но в зданиях органов власти, магазине, общественном транспорте и парикмахерской без них обслужить вас не имеют права.

Плюс к этому если ранее из постановления исключили альтернативу масок и респираторов в виде повязок их заменяющих, то теперь снова конкретизировали понятие. Рядом со словом маска в документе появилось слово "гигиеническая". Ведь медицинских масок даже в аптеках сегодня нет.

Со 2 ноября 2020 в Волгограде после полугода простоя открываются кинотеатры. Но не все, а те, кто сможет обеспечить выполнение требований санитарных врачей. Кинотеатры обязаны обеспечить работу рециркуляторов в кинозалах, тотальную дезинфекцию во время получасового перерыва между сеансами, входной контроль и рассадку зрителей в метре друг от друга (за исключением вместе проживающих членов семьи). Смотреть кино придется в масках. Расписание уже вывесили Синема Парк в Европе Сити Молл и Пять звезд. Волгоград.

Что касается театров и концертных залов Волгограда и области, то они тоже могут открыть сезон уже со 2 ноября, разумеется, с соблюдением всех предписаний и при полупустых залах. Все театры уже давно подготовили множество премьерных спектаклей. Ведь время простоя длится с апреля. Волгоградский НЭТ пока показывает спектакли зрителям онлайн. Молодежный театр, Музыкальный театр, Казачий театр, ТЮЗ, Театр кукол, Царицынская опера также открыты зрителям в соцсетях, но пока не опубликовали афишу на ноябрь 2020 года.

Бани и сауны Волгограда также смогут открыться со 2 ноября, если обеспечат предписанную Роспотребнадзором коронавирусную безопасность. Так, «Сурским баням» понадобится для этого несколько дней. А вот баня «Дон» на Богунской готова принять посетителей уже в 8 утра с понедельника. При этом пускать в баню будут ограниченное число людей – на человека в зоне отдыха должно быть не менее 1,5 квадратных метра. В маске в парилке сидеть не придется, но на входе она понадобится, как и перчатки. Еду с собой приносить нельзя, баня сможет предложить напитки и продукты в ланч-боксах. Бассейны и купели также будут под запретом.

На удаленку в первую очередь должны перевести не толь ко работников старшего возраста, но и всех хроников. Перечень заболеваний с которыми можно работать только дистанционно установит областной комитет здравоохранения. Судя по статистике смертности, в него непременно войдут сахарный диабет, заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. В целом же 30% всех сотрудников Волгоградской области теперь должны работать из дома.

В остальном запреты остались прежними. Кальяны, досуговые центры и ночные развлечения, корпоративы и банкеты волгоградцам будут недоступны, пока коронавирус не сдаст позиции. А он пока их укрепляет с каждым днем. В последние дни в регионе стабильно фиксируют более двухсот заболевших и по четыре смерти. Так что карантинные ограничения с нами надолго.