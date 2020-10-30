Фото: Волга-Раст-Октава.

В этом году в День автомобилиста впервые по Волгограду проехал «Патруль Заботы». Главных героев праздника, профессиональных водителей и автолюбителей, на улицах города поджидал сюрприз. На самом оживленном перекрестке города Волгограда – ост. «Современник» автомобилистов останавливали инспекторы ГИБДД, но не для проверки, а для того, чтобы подарить подарки и пожелать здоровья. Организаторами акции выступил официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» при участии отдела ГИБДД г. Волгограда.

Фото: Волга-Раст-Октава.

Фото: Волга-Раст-Октава.

В рамках акции организаторы мероприятия поздравляли водителей с праздником, желали им здоровья и напоминали о мерах защиты от вирусной инфекции. В подарок автомобилисты получали актуальные в период пандемии наборы защиты - маски, одноразовые перчатки и антисептики, а также оригинальные сувениры от ŠKODA.

Фото: Волга-Раст-Октава.

Задачей ДЦ «Волга-Раст-Октава» было в это непростое время внести нотку позитива и наполнить водителям о том, что «наше здоровье – в наших руках». Несмотря на изменяющийся мир вокруг, для марки ŠKODA на первом месте неизменно остается забота о безопасности и комфорте каждой семьи.

Акция прошла на большом позитиве, встревоженное выражение лица водителей сменяли широкие улыбки. Никто не остался без внимания! Сотни участников мероприятия смогли открыть для себя и прикоснуться к удивительному миру ŠKODA.

Чтобы по достоинству оценить все преимущества автомобилей ŠKODA ДЦ «Волга-Раст-Октава» приглашает пройти тест-драйв.

Записаться на тест-драйв можно по тел.:(8442)55-23-55 или на сайте.

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