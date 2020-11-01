Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 ноября: второй день более двухсот заболевших и 4 смерти

Коронавирусом за время пандемии заболели более 20 тысяч волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области продолжается бурный прирост новых заболевших коронавирусом. Второй день в регионе фиксируется более двухсот новых случаев болезни. 1 ноября COVID-19 подтвердился у 212 волгоградцев, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это антирекорд с начала пандемии. Всего ковид подхватили по официальным данным уже 20 536 жителей регионе. В России за последние сутки выявлено 18 665 в 85 регионах случаев COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 1 ноября 2020 года.

Третий день кряду в Волгоградской области подтверждаются 4 смерти от коронавируса. Жертвами ковида в регионе стали уже 211 человек.

Ежесуточно несколько десятков волгоградцев узнают о победе над коронавирусом. 1 ноября в области выздоровели 85 человек. Всего с марта побороли болезнь 17 705 жителей региона.

Резкий скачок числа заболевших за сутки - это не увеличение числа заболевших, а вероятнее всего, увеличение количества проводимых исследований. В регионе начали проводить экспресс-тестирование на коронавирус среди жителей старшего возраста, на следующей неделе такие анализы будут проводиться среди многодетных семей, беременных женщин и детей-инвалидов. Этим же категориям граждан будут предоставляться бесплатные комплекты препаратов от коронавируса.

Уже завтра, 2 ноября, в Волгоградской области начнут действовать изменения в постановление губернатора, связанные с пандемией. В регионе начнут работать бани и сауны, кинозалы и театры, дома культуры. Вместе с этими послаблениями вводятся другие ограничения. В масках волгоградцы должны быть в масках на парковках и лифтах, продлевается до 15 ноября режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, рестораны и кафе должны закрываться до 23.00.