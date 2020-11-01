Фото: СК "Ротор"

«Армейцы» только в четверг отыграли матч Лиги Европы, а уже в воскресенье встреча в рамках РПЛ – ЦСКА едет в гости к «Ротору». Игра 13-го тура Российской премьер-лиги состоится 1 ноября на «Волгоград Арене». Аутсайдер сезона примет одного из претендентов на чемпионство, который сражается на два фронта. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ротор - ЦСКА 1 ноября 2020.

Статистика личных встреч Ротора и ЦСКА имеет богатую историю. В российской эпохе команды встречались 26 раз. В 12 матчах победа оставалась за «армейцами». У волгоградцев 8 выигрышей. В 6 поединках сильнейший выявлен не был. В очных дуэлях чаще забивали красно-синие – 37-30.

Прогнозы букмекеров на матч Ротор – ЦСКА 1 ноября 2020 говорят о том, что «армейцы» должны побеждать. Даже напряженный график игр не смущает букмекеров. На то и класс команды, что она должна выигрывать в непростых условиях. Но легко 3 очка ЦСКА в Волгограде «Ротор» не отдаст. Прогноз на матч - победа ЦСКА с разницей в один гол.

Стартовые составы на игру Ротор - ЦСКА будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Ротор - ЦСКА начнется 1 ноября 2020 в 16:30 по московскому времени (17.30 по волгоградскому).

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – ЦСКА можно посмотреть 1 ноября 2020, начиная с 16:25 по московскому времени (17.25 по волгоградскому) на телеканале Матч Премьер. В 16:30 по Москве (в 17.30 по волгоградскому времени) начнется прямая телетрансляция матча Ротор - ЦСКА.