Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 октября: 206 заболевших и 4 смерти

Заболевших в регионе больше 20 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградская область продолжает бить антирекорды по приросту заболевших новой коронавирусной инфекцией: как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на утро 31 октября в регионе прибавилось сразу 206 пациентов. Таких цифр еще не было, это говорит об обострении ситуации. На фоне этого растет заболеваемость сезонными болезнями – гриппом и ОРВИ. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 31 октября 2020 года.

Фото: Яндекс. Статистика.

Всего в регионе более 20 тысяч заболевших с момента пандемии. Волгоград и область стабильно держится в двадцатке первых по заболеваемости, хотя власти принимают все необходимые меры для сдерживания нового вируса. Неумолимо растет смертность: каждый день в оперативных сводках число погибших от ковид все больше. На утро 31 октября сообщили еще о 4 умерших. Это три жителя города-героя: 54-летний, 66-летний и 81-летний мужчины, а также 49-летняя женщина из Омска.

Всего коронавирус убил 207 волгоградцев.

- В стационарах находятся 6454 человека, из них 6384 взрослых и 70 детей, в том числе с подтвержденным коронавирусом – 2521 пациент, - уточнили в оперштабе.

Положительная динамика наблюдается лишь по числу выздоровевших: за сутки домой отправились 251 житель области. Всего врачам удалось вылечить почти 18 тысяч инфицированных.