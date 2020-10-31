В Волгограде от коронавируса умер известный ученый Анатолий Вырщиков

Фото: пресс-служба областной администрации.

31 октября стало известно о смерти известного в России волгоградского ученого 71-летнего Анатолия Вырщикова: он умер от коронавирусной инфекции. Об этом «КП-Волгоград» сообщил собственный источник.

Анатолий Николаевич был очень уважаемым человеком: за его плечами 200 научных работ, из них 23 научных издания, монографии. Одной из последних работ профессора стал проект, который внедрят в школы и вузы, молодежные организации Волгоградской области - это «Концепции воспитания патриотов-победителей на основе героических традиций Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».

Ученый много внимания уделял именно патриотическому воспитанию, он был разработчиком множества государственных программ, начиная с 2003 года и до самой своей кончины. В частности был членом экспертного совета Росвоенцентра при Правительстве РФ, где работал в этом же направлении.

Его не раз отмечал и награждал губернатор Андрей Бочаров. По инициативе главы региона Анатолий Николаевич провел десятки Уроков Победы. В 2016 году занял должность председателя общественного совета при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.