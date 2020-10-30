В Волгограде открывают театры, кинозалы и бани

Со 2 ноября волгоградцы могут идти в баню Фото: Павел МАРТИНЧИК

30 октября губернатор Волгоградской области подписал новую редакцию постановления №179 об ограничительных мерах из-за коронавируса. Изменений в документе не так много, но некоторые из них дают вздохнуть многим организациям. Им разрешили работать после семимесячного простоя. Измененное постановление разрешает открыться кинотеатрам, концертным залам, домам культуры и театрам. Они заработают со 2 ноября.

Конечно, в этих местах придется соблюдать уже привычные меры: никаких мест для поцелуев в кино. Сидеть парочкам в залах придется через кресло, в масках и перчатках. Не рассаживаться могут только члены одной семьи. Роспотребнадзором рекомендовано продавать билеты бесконтактным способом, для оплаты киноманам лучше использовать банковские карты. Заходить в зал посетители должны за 15 минут до начала сеанса. Естественно, если у человека будут признаки болезни, в кинотеатр сотрудники его не пустят. У каждого посетителя перед входом измеряется температура. Если она выше 37,2 и выше - надо идти домой лечиться. Между сеансами интервал должен быть 30 минут, чтобы залы можно было проветрить и продезинфицировать.

Инфографика с сайта Стопкоронавирус.рф

Также со 2 ноября возобновляется работа саун и бань, карантин которых тянулся с марта. Организации, осуществляющие банные услуги не должны расслабляться и массово созывать посетителей. Соблюдение требований для недопущения распространения коронавируса никто не отменял. В залах ожидания в банях посетители не должны толпиться, брать еду с собой можно только в упаковках. И строгое соблюдение социального дистанцирования в 1,5 метра и работниками, и отдыхающими. В зоне отдыха уборка и дезинфекция должна проводиться после каждого клиента. И никуда без термоконтроля и обработки рук на входе. С признаками ОРВИ никто допускаться в бани не будет.

Инфографика с сайта Стопкоронавирус.рф

Снятие ограничений на работы кинозалов или бань не означает, что коронавирус пошел на спад. Ковид продолжает свирепствовать в Волгоградской области.

По-прежнему остается под запретом работа ночных клубов, караоке, детских комнат в развлекательных центрах. Посетителям кафе и ресторанов не разрешается заказывать кальяны, а также проведение семейных праздников и корпоративов.

Новая редакция постановления губернатора продлила режим самоизоляции волгоградцам старше 65 лет, в том числе работающим, до 15 ноября.