Ротор - ЦСКА 1 ноября 2020: прогноз на матч 13 тура чемпионата РПЛ

Этого парня игроки ЦСКА точно узнают, права на Седрика Гогуа принадлежат "армейскому" клубу. Фото: СК "Ротор".

В 13-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» примет ЦСКА. Матч пройдет на «Волгоград Арене» 1 ноября в 17.30 по местному времени (16.30 по московскому). Сине-голубые проведут второй подряд матч с грандом отечественного футбола. Неделю назад волгоградцы неожиданно обыграли «Локомотив» на его поле. Удивит ли «Ротор» в дуэли с ЦСКА, который живет в напряженном графике, чередую игры чемпионата с Лигой Европы?

ЦСКА в этом сезоне ведет борьбу за чемпионство. Команда после 12-ти туров занимает второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на 2 очка. В активе подопечных Виктора Ганчаренко 8 побед, 1 ничья и 3 поражения, а в копилке 25 набранных очков. Статистика забитых и пропущенных мячей 24-10. В составе ЦСКА играет один из лучших бомбардиров сезона – Никола Влашич. В активе хорвата 6 забитых мячей. В прошлом туре он отметился дублем в ворота тульского «Арсенала», а победили москвичи со счетом 5:1. Но уже в четверг «армейцы» провели матч Лиги Европы, сыграв вничью 0:0 с «Динамо» из Загреба, а 5 ноября им встречаться в Нидерландах с «Фейеноордом». График не из легких.

«Ротор», который имеет недельные циклы между играми, готовится в более спокойном режиме. Команда, как и ЦСКА, тоже на втором месте в таблице, но с одним исключением – с конца. Волгоградцы занимают 15-е место, имея 6 набранных баллов. У них есть 1 победа, 3 ничьих и 8 проигрышей. 6-21 – это статистка забитых и пропущенных мячей.

В российской эпохе «Ротор» и ЦСКА провели между собой 26 встреч, последний датирован 20 августа 2004 года. Тогда красно-синие в Москве разгромили волгоградцев со счетом 3:0. В очных дуэлях преимущество по победам за «армейцами». Они 12 раз обыгрывали «Ротор». У сине-голубых 8 победных матчей. Еще 6 встреч завершились вничью. По забитых мячам преимущество также на стороне ЦСКА – 37-30.

Матч между «Ротором» и ЦСКА 1 ноября обслужит судейская бригада во главе Павлом Кукуяном из Сочи.

Фаворитом предстоящей встречи является ЦСКА. Букмекера победу москвичей расценивают с коэффициентом 1,45. На выигрыш «Ротора» котировки составляют 7,75. Коэффициент на ничью – 4,55.

Несмотря на тяжелый график, ЦСКА едет в Волгоград за победой. Терять очки команде никак нельзя, если она хочет сражаться за чемпионство. Хотя очки нужны и «Ротору», чтобы выбраться из зоны вылета. Легкой прогулкой для «армейцев» не будет, их ожидает бой с сине-голубыми. Но победа должна остаться за ЦСКА - с разницей в один гол.