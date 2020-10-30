Коллегия судей Волгоградской области лишила полномочий судьи Юлию Добрынину за «проступок» с многомиллионной взяткой

Фото: Дзержинский районный суд Волгограда

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области решила судьбу председателя Дзержинского районного суда Юлии Добрыниной. Она подозревается в получении многомиллионной взятки за освобождение авторитета Владимира Зубкова, который является фигурантом дела о поджоге дома губернатора. Коллегия судей региона досрочно прекратила полномочия судьи Юлии Добрыниной, а также лишила ее квалификационного класса. Как рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, такое решение последовало за совершение грубого дисциплинарного проступка, которое повлекло умаление авторитета судебной власти.

Юлия Добрынина была назначена председателем Дзержинского районного суда указом президента России в 2017 году.

Заключение комиссии утверждено по результатам проверки опубликованных в средствах массовой информации сведений в председателя Дзержинского районного суда. Юлия Добрынина якобы пообещала помочь с освобождением Владимира Зубкова из СИЗО Лефортово. Силовики собирают улики, подтверждающие его причастность к поджогу дома главы региона Андрея Бочарова. 16 ноября 2016 года неизвестные пробрались на территории частного дома губернатора устроили неудачную попытку пожара. Поджигателей нанял волгоградский криминальный авторитет Евгений Ремезов. Он впоследствии указал на причастность к делу бывшего главу СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и Владимира Зубкова. С июня прошлого года все они находятся в СИЗО. На этой неделе у Михаила Музраева начались допросы.