Как вызвать врача и узнать результат теста на ковид: волгоградцы звонят в колл-центр по коронавирусу с одинаковыми проблемами

Один волонтер колл-центра за 5 часов обрабатывает несколько десятков звонков. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пятичасовая смена три раза в неделю, десятки звонков и вопросов от обеспокоенных своим состоянием горожан: волгоградские волонтеры-студенты вот уже неделю консультируют заболевших гриппом или коронавирусом людей по телефонам специального колл-центра. Он создан для разгрузки поликлиник. «Комсомолка» пообщалась с волонтерами и узнала, что больше всего тревожит волгоградцев и на какие вопросы приходится отвечать.

ЗАПИСАТЬСЯ К ТЕРАПЕВТУ, ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ, СДАТЬ АНАЛИЗЫ

Студенты работают с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00 (в субботу до 14:00) в режиме реального времени. Каждому дают отдельный район.

- В мой первый день я приняла всего пять звонков, а вчера уже 55 от жителей Кировского района, - рассказала 18-летняя Виктория Бычкова, студентка третьего курса медколледжа. – В основном волгоградцы жалуются на то, что не могут дозвониться до поликлиники, бывают очень эмоциональные звонки, но мы их успокаиваем и объясняем, что записаться к терапевту, вызвать врача на дом, получить рецепт или сдать анализы можно с помощью нашего колл-центра. Мы составляем заявки и отправляем их в поликлинику.

Чаще всего волгоградцы сообщают о повышенной температуре, которую они не могут сбить, или просят сделать тест на коронавирус. Например, у кого-то теряется обоняние и вкусовые ощущения.

- Бывает, люди не могут дождаться врача и занимаются самолечением. Мы, конечно, передаем информацию, можем оформить заявку на сдачу теста. Иногда люди, которые уже прошли тестирование, спрашивают результаты. Мы об этом также сообщаем в поликлинику, - говорит 18-летняя студентка медколледжа Алина Сологуб. – За смену обрабатываем около полусотни звонков. Чаще просят записать на прием. Для меня это нетрудная работа, я очень хочу помогать коллегам в сложившейся ситуации.

Время студенты выбирают сами, совмещают учебу с волонтерством и очень хотят получить новый опыт.

Горячие линии специального колл-центра распределены по районам:

Тракторозаводский район, номер телефона - 32-62-31

Краснооктябрьский район, номер телефона - 32-62-33

Дзержинский район Волгограда, - номер телефона - 32-62-34

Центральный район, номер телефона - 32-62-35

Ворошиловский район, номер телефона - 32-62-36

Советский район, номер телефона - 32-62-37

Кировский район, номер телефона - 32-62-38

Красноармейский район, номер телефона - 32-62-39

Волжский, номер телефона - 32-62-30.