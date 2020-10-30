Остались только дорогие: болельщики Ротора раскупили не все билеты на матч с ЦСКА

Фото: СК "Ротор"

АЖИОТАЖ НА «ЗЕНИТ» и «СПАРТАК» БЫЛ БОЛЬШЕ

До следующего матча на «Волгоград Арене» осталось всего 2 дня. «Ротор» и ЦСКА в 13-м туре Российской премьер-лиги сыграют 1 ноября. В город-герой приедет один из сильнейших клубов страны, но визит «армейцев» в Волгограде не вызывает такого же ажиотажа, как домашние матчи «Ротора» с «Зенитом» и «Спартаком»: тогда билеты раскупались за считанные часы. А на встречи волгоградцев с ЦСКА еще можно приобрести проходки. Правда, не дешевые. На сайте оператора осталось около 2000 билетов от 750 до 2250 рублей. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Ротора», всего на «Волгоград Арене» разрешена заполняемость трибун на 30%. Это порядка 13 с половиной тысяч мест. Так что уже на игру волгоградцев с красно-синими запланировали поход более десяти тысяч зрителей. Хозяйской команде обеспечена хорошая поддержка трибун. На нее очень надеются футболисты «Ротора».

Защитник Олег Кожемякин поразился численности фанатов на гостевой игре с «Локомотивом». Волгоградские болельщики легко перекрикивали хозяев. По мнению игрока, общие усилия команды и фанов помогают набирать очки.

Фото: СК "Ротор"

БОЛЕЛЬЩИКИ ДОБАВЛЯЮТ КОМАНДЕ АГРЕССИИ

- Когда я увидел количество наших болельщиков Москве, я был очень приятно удивлен. Когда мы забивали гол и праздновали вместе с ними, это добавляло нам агрессии и желания, - приводит слова Кожемякина сайт «Ротора».

Защитник надеется, что и в игре с ЦСКА уже на своей арене фанаты будут неистово поддерживать «Ротор». А если команда ответит должным отношением к матчу, то и положительного результата можно добиться. Почему бы не преподнести второй сюрприз подряд и начать серию из побед? Олег Кожемякин говорит, что расстраивать своих болельщиков уже надоело.

В «РОТОРЕ» ИГРАЮТ УМНЫЕ ЛЮДИ

- Мы и без всех этих разговоров понимали, что город не доволен нашей игрой. Мы осознавали это. Мы все умные люди и понимаем, как мы играем, сколько очков набираем… Мы знали, что пора побеждать - рано или поздно победа должна была произойти.

«Локомотив» - в прошлом сезоне выиграл серебряные медали. ЦСКА сейчас идет на втором месте в турнирной таблице. Мощный отрезок для «Ротора». Не чего боятся? Олег Кожемякин считает, что состав «железнодорожников» - самый сильный в РПЛ. И его удалось обыграть. Но не фамилии играют в футбол, а настрой, желание и самоотдача.

- В «Локомотиве», я считаю, собраны самые сильные футболисты в нашем чемпионате, много игроков сборных разных стран. Команда выступает уже третий год в Лиге чемпионов, естественно, это топ-уровень. Каждый игрок отдал все силы, чтобы выиграть этот матч. Так и получилось. Мы хотели больше, чем «Локомотив», поэтому и выиграли.

ОБЫГРАЛ РОДНОЙ КЛУБ

В матче с «Локомотивом» защитник забил мяч. Но его отменили из-за офсайда. При этом футболист не сильно расстроился, что ему было не суждено стать автором гола. Главное для игрока, что ему удалось выйти на поле столичного стадиона. Ведь «Локомотив» - для него родной клуб. Он выпускник академии красно-зеленых

- Мне просто было приятно выйти на «РЖД Арену», где я раньше был в качестве зрителя на матчах основной команды, осуществить свои задумки сыграть на этом стадионе, за короткий срок ставшим мне родным. Что скрывать, если это так и было. Я просто был счастлив оказаться там, действующим лицом в матче.

Но а теперь ЦСКА. И все мысли «Ротора» о предстоящей встрече.

- Мы ждем болельщиков на трибунах и приглашаем всех на матч «Ротор» — ЦСКА!