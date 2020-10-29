Социальный контракт поможет липчанам превратить увлечение в бизнес

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области.

Вывести свое дело на значительно более высокий уровень могут неофициально занятые жители Липецкой области, заключив социальный контракт и получив финансовую помощь до 250 тысяч рублей. Это направление поддержки малоимущих граждан, в том числе неофициально занятых, стоящих на учете как безработные, в сфере особого внимания главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти», – подчеркивает Игорь Артамонов. Липецкая область стала одним из первых в России регионов, вступивших в конце 2018 года в пилотный проект по преодолению бедности. Его цель – снижение уровня бедности населения в два раза. Активная фаза реализации проекта началась в 2020 году. 589,3 миллиона рублей выделено на программу повышения уровня доходов семей Липецкой области.

Основной инструмент помощи малоимущим жителям региона – социальный контракт. Это мера господдержки реализуется в нашей области с 2014 года. За шесть лет ею воспользовались около 1600 семей. В 2020 году в рамках проекта по преодолению бедности изменились условия предоставления помощи на основании социального контракта и значительно увеличился ее размер. За 10 месяцев 2020 года уже заключены более 2800 социальных контрактов. Из них 257 – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Это самое эффективное направление, по которому можно получить помощь – единовременно до 250 тысяч рублей. Деньги выделяются на приобретение основных средств производства. Ограничений по сферам предпринимательской деятельности нет. Главное, чтобы бизнес-план был одобрен межведомственной комиссией, которая принимает решение о заключении социального контракта. При этом составить бизнес-план помогут специалисты. Срок реализации социального контракта – до одного года.

Для граждан, занимающихся на дому репетиторством, оказанием косметических услуг, изготовлением кондитерских, ювелирных изделий и другой деятельностью, заключение такого вида социального контракта – шанс значительно повысить свой доход, официально открыв свое дело и увеличив клиентскую базу. Заключить социальный контракт на организацию ИП (в том числе в статусе самозанятого) могут граждане, не получавшие до этого в течение 5 лет выплат на организацию собственного дела в рамках госпрограмм и не зарегистрированные как ИП в течение 12 месяцев. Также заявитель не может быть студентом очной формы обучения. Кроме этого, поддержка оказывается с учетом критериев адресности и нуждаемости. Они учитывают занятость и имущество заявителя.

Кроме социального контракта на организацию ИП шанс обрести стабильный и достойный доход дают такие направления, как прохождение профобучения и дополнительного профобразования, а также поиск работы. На первое из них оказывается помощь в размере до 30000 рублей единовременно и 10515 рублей ежемесячно. На второе – 10515 рублей ежемесячно.

Подать заявление и документы можно в МФЦ «Мои документы». Подробности по телефону 8-800-450-48-48, добавочный 2.