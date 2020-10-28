ВТБ выдал более 130 млрд рублей в рамках ипотеки с господдержкой

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Программа господдержки стабильно занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ. Самую высокую активность в решении жилищного вопроса проявляли клиенты Московского региона (62,7 млрд руб.), Санкт-Петербурга и Ленобласти (15,1 млрд), Республики Татарстан (5,6 млрд), Краснодарского края (3,9 млрд) и Ростовской области (3,9 млрд).

Размер первоначального взноса в рамках льготного кредитования был снижен банком с 20% до 15%, при этом в ВТБ размер собственных накоплений клиентов для получения ипотечного кредита в среднем составил порядка 33%. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляли на 18 лет, при этом средний размер кредита составил около 3 млн рублей.

«Поддержка заемщиков стала мощным инструментом, сделав ипотеку максимально доступной, позволив семьям уверенно и быстро решить жилищный вопрос с низкой кредитной ставкой. ВТБ дополнительно снизил ставку по программе до 6,1%, сделав приобретение жилья для россиян еще выгоднее. Мы полностью готовы к реализации программы и после 1 ноября», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.