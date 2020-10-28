Зачем нужна система ХАССП

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ХАССП (от англ. Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критические точки контроля) – это система менеджмента безопасности пищевой продукции, разработанная для снижения рисков отравления и возникновения заболеваний. Она обеспечивает контроль абсолютно на всех этапах пищевой цепочки, в любой точке производственного процесса, а также хранения и реализации.

Разработка, внедрение и поддержание системы ХАССП является одним из обязательных требований технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Это эффективный инструмент управления, главная функция которого – защита производственных процессов от микробиологических, химических и других рисков загрязнения. Ведь перед тем, как любой продукт или блюдо попадет на стол, будь это хлеб или ресторанный салат, его составляющие выращивают, хранят, производят, замораживают, готовят, перевозят, фасуют. На каждом из этапов есть риск, что продукт превратится в опасный для здоровья.

Фото: Юлия Пыхалова.

Производители всех продуктов и предприятия общественного питания должны рассчитывать все риски, все узкие места, где могут возникнуть такие ситуации. У каждого производства свои риски. Их оценивают на всем пути от получения сырья до отгрузки готовой продукции. Определяют критические точки, которые затем постоянно контролируют и мониторят, тем самым предотвращая негативные последствия. По сути, система ХАССП – это алгоритм действий для каждого производства.

А это обязательно?

Да, это определено техническим регламентом ТР ТС 021/2011 и в России ее внедрение обязательно с 2015 года для всех предприятий, которые выращивают овощи, фрукты, злаки, чай и т.д., изготавливают и реализуют полуфабрикаты и готовую пищевую продукцию. Касается это и всех предприятий общественного питания, от детского сада до ресторана.

Система не обязательно должна быть сертифицирована, но в том или ином виде должна быть внедрена во все производственные процессы и иметь документальное подтверждение.

Требования к системе изложены в ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования».

Для внедрения системы ХАССП компании обязаны проводить систематический анализ сырья, ингредиентов, вспомогательных материалов, устанавливая меры по управлению опасностями (рисками) в процессе производства, хранения и реализации пищевой продукции.

Конечный потребитель никак не отследит, работает это или нет. Но предприятие или сеть общественного питания должны быть заинтересованы в наличии системы ХАССП и безопасности производства. Ведь это вопрос репутации, доверия потребителя и, в конечном итоге, прибыли.

К тому же нарушителям за отсутствие на предприятии внедренной системы ХАССП грозят административные штрафы по статье 14.43 КоАП РФ. Для индивидуального предпринимателя размер штрафа варьируется от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридического лица – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

По словам специалистов, не на всех предприятиях есть система ХАССП. Зачастую где-то даже понятия не имеют, что это такое и зачем нужно. Некоторые покупают документы системы ХАССП через интернет, но не знают, как привязать его к своему предприятию.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» оказывает методическую помощь в разработке системы пищевой безопасности на предприятиях, полностью адаптированной для каждого конкретного предприятия.

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ФБУ «Волгоградский ЦСМ»:

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e-mail: sert@volgacsm.ru

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