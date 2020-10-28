Абсолютно Новая SKODA OCTAVIA: презентация в уникальном онлайн-формате от дилерского центра «Волга-Раст-Октава»

Фото:Волга-Раст-Октава.

Со 2 по 15 ноября в 12:00 на официальных онлайн-ресурсах компании будут публиковаться видео, раскрывающие разные аспекты модели.

В период со 2 по 15 ноября на официальных онлайн-ресурсах компании будет опубликован уникальный видеоконтент, рассказывающий о еще более стильном и современном дизайне модели, о высокотехнологичных инновационных решениях и об уникальных Simply Clever решениях, о новой современной концепции интерьера, а также о том, как новая ŠKODA OCTAVIA сохранила и приумножила свои традиционные достоинства. Благодаря такому формату все те, кто заинтересовался новинкой, смогут принять участие в видеопрезентации и узнать больше об автомобиле, где бы они ни находились. С подробным расписанием публикации видеоконтента можно ознакомиться на сайте.

Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России: «Премьера OCTAVIA четвертого поколения ознаменовала выход нашего мирового бестселлера на новый уровень. Мы уверены, что многим клиентам и их семьям было бы интересно узнать, какой стала эта модель в новом воплощении. Она получила значительно расширенные комплектации и инновационное оснащение. Располагая полным прайс-листом на доступные сейчас версии автомобиля и ознакомившись с подробной видеопрезентацией, поклонникам марки будет намного проще принять решение о покупке новой OCTAVIA, соответствующей их потребностям».

Чтобы принять участие и получать уведомления о начале видеопрезентации, необходимо заполнить форму на сайте.

Записаться на тест-драйв, а также сделать предзаказ на Абсолютно Новую ŠKODA OCTAVIA можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел.:(8442)55-14-14 или на сайте.

Присоединяйтесь, будет интересно!

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